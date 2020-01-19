Аналитик: Турки теряют интерес к новым политическим партиям

Экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу и бывший вице-премьер Али Бабаджан произвели фурор в прошлом году, когда вышли из ПСР и пообещали создать две отдельные партии, которые, по мнению некоторых наблюдателей, могли бы извлечь выгоду из слабых результатов правящей партии на местных выборах в марте 2019 года, напоминает автор.

Но Селви поделился результатами опроса, проведённого компанией Optimar, которая заявила, что доля турецкой общественности, считавшей новые движения необходимыми, достигла максимума непосредственно перед этими выборами в 34,6% и с тех пор упала до 14,9%.

«Не удивляйтесь, если к тому времени, когда Бабаджан сформирует свою партию, она упадёт ниже 10%», — указывает Селви.

Бывшему вице-премьеру приписывают важную роль в сильных экономических показателях Турции, пока он не был отстранён в 2015 году, отмечает журналист. Считается, что он пользуется поддержкой бывшего президента Абдуллаха Гюля, участвовавшему в основании правящей партии, и других ветеранов ПСР, которые разочаровались в отступлении партии от её либеральных основополагающих принципов.

Бабаджан сказал, что запустит партию к концу года, но его команда хранила молчание в последние недели. В свою очередь Давутоглу, отмечает автор, запустил «Партию будущего» в декабре, но до сих пор не оказал большого влияния на политическую сцену Турции.

По мнению Селви, падение интереса к новым политическим движениям может быть частично связано с «багажом», который несут с собой бывшие ведущие члены партии, управляющей Турцией более 17 лет. Журналист добавляет, что призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к его религиозно консервативной базе избирателей не «раскалывать верующих», возможно, также оказал влияние.

Мало кто верит, что какая-либо из партий будет иметь достаточно последователей, чтобы напрямую бросить вызов ПСР на выборах, но оппозиционные круги надеются, что они смогут оторвать достаточное количество избирателей от правящей коалиции, чтобы лишить её большинства и осложнить заявку Эрдогана на переизбрание на пост президента, заключает Селви.