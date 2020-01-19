WP: Мадуро готов к прямому диалогу с США

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Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что лидер Венесуэлы впервые с февраля 2019 года дал интервью американскому изданию.

По словам Мадуро, когда между правительствами есть уважение, независимо от того, насколько велики США, и когда есть диалог, заключающийся в обмене правдивой информацией, то возможно создать новый тип отношений. Он подчеркнул, что предпочел бы общаться напрямую с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению Мадуро, у Трампа были «отвратительные» советники по Венесуэле. Он заявил, что бывший советник по безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео, и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс привели Трампа к неправильному видению.

Кроме того, Мадуро заявил, что готов говорить с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, но не согласится на требования покинуть пост главы государства.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. В результате Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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