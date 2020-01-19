Трамп оценил идею строительства стены для защиты Нью-Йорка от шторма

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Reuters

Президент США Дональд Трамп оценил предложенную инженерными войсками страны идею возвести «морскую стену» вокруг Нью-Йорка для защиты от штормов, о чем написал на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, массивная 200-миллиардная «морская стена» является дорогостоящей и глупой идеей, а также способной нанести вред окружающей среде, и при необходимости не сработает.

Кроме того, по мнению президента, это стена будет выглядеть «ужасно».

Поэтому он посоветовал жителям Нью-Йорка запастись швабрами и ведрами на случай шторма.

Ранее газета New York Times сообщила о проекте гигантской стены для защиты Нью-Йорка штормов, которые становятся все более частыми и разрушительными из-за глобального потепления. По данным издания, стоимость возведения такой стены (почти в 10 километров) составила бы $119 млрд, а на ее строительство ушло бы минимум 25 лет. Противники проекта заявили, что из-за повышения уровня моря этот вариант решения проблемы не сработает.

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