Каким был культ предков на Руси

Картина «Баян», Виктор Васнецов, 1910 год

Культ предков, то есть поклонение умершим прародителям или просто родственникам, характерен для многих народностей и племен. С древности люди верили в то, что духи предков принимают активное участие в их жизни.

Захоронение предков

На Руси считали, что усопшие родственники помогают своим семьям, защищая их членов от пагубного влияния злых сил. Однако духи могли и вредить, наносить порчу и попросту всячески мешать живым. Для того, чтобы этого не происходило, умершего следовало похоронить, как положено.

Сам глагол «хоронить» изначально имел значение «прятать». Тела усопших родственников необходимо было спрятать так, чтобы они не смогли вернуться назад. Особенно, это касалось так называемых «нечистых» покойников: грешников, самоубийц, пьяниц, а после принятия христианства и некрещеных младенцев. Так могилы тех, кто самовольно ушел из жизни, обкладывали камнями для того, чтобы мертвецы не смогли выбраться наружу. Люди верили в то, что именно самоубийцы насылают на землю засуху и болезни на скот.

Однако хоронили покойников не только на кладбище или возле дома. Нередко это происходило и прямо в жилище. Например, в случае смерти старейшины рода, его тело закапывали на самом почетном месте в доме, а хозяева уходили жить в другое место. «Нечистых» новорожденных хоронили под порогом, так как на кладбище путь им был закрыт. Вот почему на Руси не разрешалось ступать на порог, а только аккуратно его перешагивать.

Гробом умершему иногда служила и погребальная ладья. Ладью вместе с помещенным в нее покойником сжигали, а на месте костра насыпали курган.

Вообще до конца I тыс. н. э. славяне в основном сжигали усопших. Прах их помещали в специальные сосуды, которые ставили на придорожные столбы. Делалось это видимо, для того, чтобы души умерших поскорее ушли по дороге в мир иной и обрели покой.

Духи предков

Одним из олицетворений почитаемого предка можно считать образ Домового. Домовой охранял дом и заведовал хозяйством. Хотя иногда мог и напроказничать. Именно для того, чтобы умаслить домового, ему, например, оставляли еду за печкой.

Покровителем же рода считался Чур или Щур. Отсюда и пошло слово «пращур». Чура часто призывали на помощь в трудных ситуациях, восклицая: «Чур меня!»

Благодаря археологическим раскопкам, были найдены и вырезанные из дерева идолы или кумиры, которые являлись культовыми изображениями предков. Их почитали, просили у них помощи и даже кормили. В основном, это была обрядовая пища — каша и хлеб.

Вообще к умершим предкам русичи всегда относились, как к живым. Например, на кладбищах разводили костры для того, чтобы покойники погрелись, а на могилах оставляли еду для того, чтобы они насытились. В определенные дни предки даже могли навещать своих родственников. Так следующая неделя после Пасхи была как раз именно таким временем. Для усопших накрывали стол и топили баню, где обязательно оставляли для них полотенца и чистое нижнее белье.

Вера в загробную жизнь и силу ушедших туда родственников имела такое влияние, что в трудные времена в мир иной добровольно отправляли кого-либо из стариков. Пожилого человека сажали в сани и отвозили далеко от дома, где оставляли умирать от голода и холода. Смертнику давали задание помочь живым с того света.

Отголоски культа

В наши дни отголоски культа предков можно разглядеть в некоторых ритуалах. Например, на Святки одним из главных блюд на столе является кутья, которая известна в первую очередь как поминальное блюдо. А в православном календаре можно встретить несколько так называемых родительских суббот — особых дней поминовения усопших.