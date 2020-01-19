81-летняя дама из Вьетнама отрастила волосы до 3 метров

Многие девушки желают отрастить длинные волосы, считая их символом красоты и здоровья, но такой «шевелюрой,» которой обладает 81-летняя бабушка из Вьетнама, вряд ли кто-то еще может похвастаться. Впрочем, трехметровые волосы этой дамы выглядят совсем не так, как у сказочной Рапунцель.

Когда люди видят необыкновенно длинные волосы Трин Ти Нгиен (Trinh Thi Nghien), они редко когда высказывают свое восхищение – скорее, удивление. Дело в том, что трехметровые волосы женщины спутаны в толстый жгут, который выглядит, как огромная змея.

История о Трин Ти Нгиен стала известна миру после того, как о ней написали местные вьетнамские газеты. Журналисты спрашивали женщину, зачем она отращивает свои волосы до такой экстремальной длины, но Трин на все вопросы неизменно отвечала, что она это сделала не нарочно.

Трин Ти Нгиен утверждает, что начала отращивать волосы 22 года назад. До 1995 года у нее были совершенно обычные волосы, когда вдруг однажды она заметила у себя на макушке клок спутанных волос. Она попыталась расчесать этот клок, но все усилия были тщетны. Тогда она просто выстригла этот клок ножницами. Однако чуть позже волосы, отросшие вместо выстреженных, снова спутались, но при этом стали еще толще и срезать их было еще труднее. После нескольких попыток состригать спутанные клоки, Трин сдалась и позволила этим волосами расти, как им хочется.

Сегодня, 22 года спустя, спутанные волосы превратились в трехметровый жгут. И жить с таким «богатством» на голове, безусловно, непросто. Во-первых, такая прическа привлекает внимание. Трин приходится сворачивать волосы на голове в огромную копну и покрывать голову, иначе к ней начинают приставать дети, расспрашивая и пытаясь потрогать волосы, да и взрослые нередко останавливают Трин с расспросами.

Во-вторых, мыть такие волосы тоже непросто. Каждый раз уходит очень много шампуня, а сам процесс занимает минимум час времени, в то время как для того, чтобы высушить полностью волосы, иногда уходит целый день.

Помимо того, что эта часть волос Трин растет запутанной, она еще и отличается по цвету от остальных волос: большая часть волос Трин черного цвета с проседью, а волосы, спутанные в жгут, каштановые без единого седого волоска.

Несмотря на множество неудобств, которые приносит Трин ее «рапунцелевсие» волосы, она привыкла к ним и решила относиться к ним, как «подарку небес.»