Крещение Господне 2020: адреса купелей на Крещение в Москве, дата, традиции и обычаи

В воскресенье, 19 января, православные верующие отметят один из двунадесятых праздников – Крещение Господне.

По Евангелие, Иисус Христос пришел на берег реки Иордан к пророку Иоанну Предтеча, чтобы принять крещение. Во время совершения обряда в небе появился голубь, олицетворяющий Святой Дух. И тогда все услышали голос, который сказал: «Ты сын мой возлюбленный, и в тебе мое благоволение».

Праздник Крещения также называют Богоявлением, так как в этот день люди смогли ощутить присутствие святой Троицы: с небес говорил Бог-отец, крестился – Божий сын, а Святой дух сошел в виде голубя.

Крещение Господне: обычаи и традиции

Главным символом Крещения является вода. Считается, что в ночь с 18 на 19 января она приобретает особую силу и свойства, может исцелять различные недуги и оставаться свежей в течение трех лет.

На Крещение освящается вода в купелях, чтобы верующие могли прийти и окунуться три раза в иордани, смывая грехи и невзгоды.

Также, согласно поверьям, окропление дома освященной водой не только очищает его, но и делает более здоровой и счастливой живущую в нем семью.

На Крещение во время богослужений принято выпускать в небо голубей – символ Святого Духа.

Раньше в этот день молодежь каталась на каруселях и коньках. Парни и девушки колядовали – обходили дворы, поздравляли хозяев дома и получали за это угощение.

Купание на Крещение

В Москве на торжественный праздник представители мэрии специально оборудовали 46 точек, где верующие могут окунуться и зарядиться энергией. Крещенские купания стартуют уже сегодня, 18 января, в 18:00 по Москве. Действо очищения завершается в такое же время 19 января.

Создание точек для купания именно в центре российской столицы — это не самая легкая задача. Стоит отметить, что это место очень любят все гости города, которые поскорее хотят ознакомиться с народными традициями.

Где можно купаться на Крещение 2020 в Москве: список купелей

Купание на Крещение 2020: центральная часть Москвы

В 2020 году власти решили оборудовать искусственные проруби во дворах православной Церкви, о которой мы уже говорили немного выше. Это место, где собираются многие знаменитые люди России.

в Екатерининском парке (улица Большая Екатерининская, 27); на Площади Революции; у Храма Воздвижения Креста Господня, что стоит на Чистом Вражке (Первый переулок Тружеников). Север

В 2020 году крещенское купание в северной части Москвы проводится на Большом Садовом пруду. Несколько прудов будут подготовлены в Химках. Один из прудов будет открыт в районе стадиона «Динамо», тогда как еще пара прудов откроют у Левобережного пляжа. На северо-Востоке Москвы будут и стандартные точки для крещенского купания:

Кировская пойма — в парке «Строгино», на улице Исаковского, 2; улица Живописная, 50 — в парке «Москворецкий»; река Чернушка в парке Покровское Стрешнево; Москва-река в районе парка «Северное Тушина»;Деривационный канал на Сходненской гидроэлектростанции — на улице Лодочной, 19; Строгинская пойма — в парке «Москворецкий», на улице Твардовского, 16/3; улица Свободы, 56; Серебряный бор, Бездонное озеро — на улице Таманской, 91; парк «Митино» — Барышиха; Карамышевская набережная.

Купели на Крещение 2020: южная часть Москвы

Нахимовский проспект, церковь Ефросиньи Московской; Загородное шоссе пруд «Бекет» в пойме Чуры — на Загородном шоссе, 2; Нижний Любинский — на улице Шкулева, 26; Верхний Царицынский пруд — на улице Дольской, 1; Храм Рождества Христова, Чернево — Москва, Чернево, вл.62-22; Храм Живоначальной Троицы, Борисовский пруд — на Каширском шоссе, 61а; Шабаевский — на улице Зеречье, 14; Тропаревский пруд — на улице Академика Виноградова, 7; Храм Живоначальной Троицы, пруд в Воронцово — на улице, Академика Пилюгина, 1; Верхний Кузьминский пруд — на улице Кузьминской, 10; Храм Казанской Иконы Божьей Матери, Ясенево, Санаторий «Узкое» — на улице Профсоюзная, 1236; Храм иконы Божией Матери «Знамение», Захарьино — на улице Шоссейной, 28а.

Купели на Крещение 2020: восточная часть Москвы

Путяевский; Сокольники; Бабаевский; Майский; парк «Терлецкая дубрава»; Красный; Серебняно-Виноградный.

С некоторых пор купаться можно еще на двух озерах:

Белое — на улице Б. Косинской, 46; Святое — на улице Оранжерейной, 18. Западная часть города

В западной части Москвы крещенские проруби были открыты сразу на трех местах Москвы-реки:

Филевский бульвар, 21; улица Большая Филевская, 40А; Рублево — на улице Болылева, 41.