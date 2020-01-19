Крещение в 2020 году: какого числа, что нельзя делать, запреты, приметы

У православных христиан 19 января большой праздник — Крещение Господне. Он установлен в честь события евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя.

Что нельзя делать

Не принято заниматься домашними делами.

18 января верующие не едят скоромного, соблюдая строгий пост. Наиболее стойкие вообще воздерживаются от пищи до вечера.

Нельзя пропускать вечернюю службу в храмах 18 января и литургию 19 января, на которых освящают воду (исключение наши предки делали только для старых или больных людей).

Что нужно сделать

Принести из храма святую воду и окропить ею дом (в старину этой водой также умывались, веря, что она исцеляет от многих болезней и дарит красоту).

Собраться в Крещенский святвечер (18 января) всей семьей за столом на «голодную кутью». Перед трапезой традиционно выпивают по три глотка святой воды.

Со святой воды начинают обед и на Крещение — 19 января.

Принесенную из храма в праздник воду сберегают весь год. Желательно хранить ее в стеклянной посуде. Можно пить по глоточку крещенской воды каждое утро.

Приметы на Крещение Господне

Если небо в Крещение чистое и звездное, то весна наступит рано, а погода летом будет сухая и жаркая. В то же время, звездное небо на Крещение говорит о том, что год будет спокойный, без особых потрясений.

Если Крещение совпадает с фазой новой луны, то морозы будут суровые и долгие, а весна хмурой и дождливой.

Много снега в Крещение — хороший знак, ведь любая вода в этот день обладает исцеляющей силой. Так что, если на Крещение за окном валит снег, это к хорошему здоровью.

Если на Крещение слышно собачий лай, значит, будет в вашем доме достаток.

У славян на Крещение была примета. Незамужняя девушка в канун Крещения выходила во двор, и если ей на пути попадался молодой парень, то считалось, что свадьба будет скоро.