19 января отмечается православный праздник Крещение Господне

Это — день Святого Богоявления, одного из главнейших православных праздников. За века он претерпел много изменений, но изначально он был посвящен рождению Христа и тем событиям, что его сопровождали.

Согласно легенде, Христа крестили в реке Иордан, и по сей день на Крещение прорубь в речном льду называют «иорданью» и делают в форме креста.

Речной воде в этот праздник приписывали особые свойства, целебные и даже волшебные. Верующие и сегодня запасаются ею из рек или берут освященную в церквях, и верят, что таковой она остается целый год. Используют ее в религиозных обрядах, в качестве лекарства, а также для обрядов освящения полей и домов.

Если же кто купался на Крещенье в проруби, то ему, как гласила молва, можно было не бояться болезней весь год.

В этот девицы последний раз гадали на суженого, выходя за околицу, и тут уж как повезет: встретит первым молодца, в этом году выйдет замуж, а если первым встречным будет старик – добра не жди.

В народной культуре к Крещенью нет особых плясок и песен, но немало примет и поверий. Так, после окончания службы крестьяне спешили раньше соседей оказаться дома, чтобы быть и первыми, когда придет пора собирать урожай.

Оградить скотину от болезней могло сено, на котором постояла кутья, поэтому его давали понемногу, растягивая на подольше. А если очень хотелось, чтобы сбылось заветное желание, ночью молились небу.

«Крещенские морозы» были жесткими, но стоило их переждать, и погода менялась в лучшую сторону. Об этом в народе говорили: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». И, хотя эти морозы были обычным делом, добрых хлебов после них не ждали: «Силен мороз на Водокрещи — на хлеба не ропщи». Правда, примету можно было «исправить», приметив снег хлопьями или туман.

В ночь на Крещение на земле царит магическая атмосфера. В этот период люди просят у высших сил открыть тайну будущего. При помощи магических обрядов и ритуалов они пытаются увидеть грядущие события и получить знаки судьбы. Хорошие предсказания вселяют надежду и веру на счастливое будущее, а плохим не стоит уделять особого внимания. Главным атрибутом для совершения гаданий является освященная в церкви вода. Люди верят, что она наделена волшебством и способна помогать устанавливать связь с небесными силами.

Если 19 января стоит солнечная морозная погода, то лето будет жарким и урожайным.

Пара, которая сыграет свадьбу на Крещение, проживет долгую и счастливую совместную жизнь.

В крещенскую ночь открываются небеса к просьбам людей. Если о чем-то помолиться, то просьба обязательно сбудется.

Тот, кто примет крещение в день Святого Богоявления, проживет долгую и счастливую жизнь.

Если молодая девушка выйдет на улицу в крещенское утро и встретит молодого парня, то она в этом году выйдет замуж. Если первым встречным будет пожилой мужчина, то она весь год будет одинокой