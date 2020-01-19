Анастасия Заворотнюк сегодня, новости 19.01.2020: состояние здоровья

Анастасия Заворотнюк уже много месяцев не выходила на связь, поэтому репортеры особенно внимательно следят за любым передвижением ее близких. Например, недавно, как утверждают СМИ, в больнице родственники актрисы устроили праздник в честь дня рождения ее дочери. Народ, узнавший об этом, пришел в бешенство. Комментаторы считают, что Заворотнюк и ее семья просто обманывают всех, и никакой болезни на самом деле нет.

Из-за чего именно так взбесились люди – остается только гадать. То ли виной всему отсутствие достоверной информации от врачей и близких, то ли слухи о том, что актриса здорова. Но отрицать нельзя: часть пользователей действительно считают, что Анастасия Заворотнюк разыгрывает страшную болезнь и негативно относятся к новостям о ней.

«Может хватит мусолить эту красотку. Она уже надоела со своими трюками», «Почему никого не волнует тысячи больных раком деток? Займитесь благотворительностью, займите мозг и успокойтесь. Ощущение, что в Заворотнюк смысл жизни», «Разводилово. Какая она больная», «Прям агент какой-то, которого охраняют на высшем уровне. Ничего никто не знает», «Семейка дебилов во главе с Заворотнюк! Уже тошнит от нее», – эмоционально высказались читатели «Утро.ру».

Один из комментаторов считает, что виноваты сами родственники актрисы. Например, дочь Заворотнюк могла бы не выкладывать в Интернете фото в свой день рождения и не писать о празднике, ведь это только взбудоражило публику.

«Не надо было писать дочери о своем Дне рождении. Зачем? Смысл? Кто ее знает и уважает, и так поздравит… Ведь сразу возникают вновь вопросы о матери. Зачем будоражите публику? Вроде 24 года, уже должна осмыслять и фильтровать», – считает один из читателей.