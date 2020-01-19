Страшные тайны археологии, до сих пор не разгаданные учеными

Человечество существует уже много тысяч лет, и кажется, что ученые успели исследовать досконально все этапы его развития. Однако это большое заблуждение, поскольку даже сейчас, в век высоких технологий, у науки нет способов разгадать несколько важнейших исторических загадок. Археология раскопала километры и километры древних поселений, но некоторые находки оказались настолько же шокирующими, насколько и непознаваемыми. Остается лишь предполагать, что они значат, хотя разгадка этих тайн могла бы перевернуть все наше представление об историческом процессе.

Народы моря

Ученые до сих пор гадают над вопросом, кем были так называемые «народы моря», которые 3200 лет назад совершали набеги на города по всему Средиземноморью. Как свидетельствует керамика того времени, жили эти племена в районе Эгейского моря, но потом мигрировали на Ближний Восток. Сейчас активно продолжаются попытки разгадать мотивы «народов моря», по которым они устраивали кровавую баню своим соседям. Возможно, свет прольет найденный в этом месяце в Турции артефакт с огромной надписью на языке, на котором, скорее всего, говорили эти племена.

Геоглифы

Не так давно — во время Первой мировой войны — летчики британских ВВС обнаружили странные рисунки на земле на территории Аравийского полуострова. Они были похожи на гигантские велосипедные колеса. Ученые начали исследование и выяснили, что созданы они были в 6500 году до нашей эры. Это очень странно, потому что с земли геоглифы не видны, а смотреть на них можно только с высоты птичьего полета.

Комнаты в пирамиде Хеопса

Исследования, проведенные участниками проекта по сканированию египетских пирамид, показали, что в пирамиде Хеопса могут быть две неизвестные ранее внутренних полости. По ряду причин некоторые оспаривают этот сенсационный результат и пытаются провести альтернативное исследование. Однако несмотря на это пустоты могут существовать, а в них, соответственно, может скрываться нечто исторически бесценное.

Секрет Долины Царей

Долина Царей с древних времен использовалась для захоронения останков королевских семей египетских правителей. Большая часть гробниц была разорена в разные времена. Однако, по мнению некоторых исследователей, стоит возобновить поиски, потому что в этом месте должны быть неоткрытые гробницы. В них, скорее всего, похоронены жены фараонов со всем их богатством.

Свитки Мертвого моря

Свитки Мертвого моря состоят из тысяч фрагментов текстов, которые были написаны 2000 лет назад и найдены в 12 пещерах рядом в современном Израиле. Кто написал Свитки Мертвого моря — едва ли не самая ожесточенная научная дискуссия, ведущей версией в которой остается секта ессеев. Эти люди много писали и хранили рукописи в пещерах до той поры, пока римская армия не изгнала их с насиженного места. Но эта теория становится все менее популярной, поскольку найдены доказательства, что свитки были привезены на это место откуда-то еще.

Старейший христианский артефакт

В настоящее время самыми ранними из сохранившихся христианскими артефактами являются папирусы второго столетия. Они возникли через сто лет после предполагаемой смерти Христа. Однако сегодня ученые приходят к выводу, что один из списков Евангелия может быть практически ровесником Иисуса. Это фрагмент Евангелия от Марка, датируемый первым веком новой эры.

Маршрут викингов

Известно, что в 1000 году викинги достигли берегов Северной Америки впервые. Однако там их следы теряются, и неизвестно, куда они продолжили мигрировать. Совсем недавно были обнаружены артефакты, свидетельствующие о том, что северное побережье Северной Америки могло быть местом их долгосрочного пребывания.

Филистимляне

Филистимляне прибыли в Левант (область, которая сегодня включает Израиль, Палестину и Ливан) около 3200 лет назад. Но это практически единственная информация, которая нам о них достоверно известна. Остальные сведения ученые черпают из египетских текстов, а они были необъективны к этому народу. С тех пор филистимляне приобрели репутацию воинственных людей, которые не ценят культуру и искусство. Но новые раскопки в Гате и Ашкелоне, похоже, могут навсегда переменить представление об этом наиболее загадочном древнем народе, а также о том, почему о них совсем не осталось правдивой информации.

05.03.2018