Популярный способ приготовления яиц признали опасным для мужской потенции

Ученые провели исследование и выяснили, что самый популярный способ приготовления яиц опасен для мужской потенции. Речь идет о продукте, сваренным вкрутую. А именно о яйцах, которые варятся свыше десяти минут, сообщают «Дни24».

Большинство людей не обращают внимание на то, если яйца варятся дольше положенного срока и желток приобретает зеленоватый оттенок. Между тем ученые говорят, что этого лучше не допускать, поскольку длительное термическое воздействие приводит к серьезным химическим процессам в желтке.

При варке вырабатывается водород, который постепенно проникает в белок. В случае, когда яйцо находится в кипящей воде свыше десяти минут, сера из внешней части продукта начинает контактировать с другими элементами, в частности, с железом. В результате образуется сульфид железа.

Это соединение токсично для человека и в целом опасно для здоровья, а для мужской потенции — в особенности.

Поэтому ученые советуют не варить яйца дольше положенного срока. Если же на желтке есть характерный зеленый налет, такой продукт в пищу лучше не употреблять.