Алтайские власти назвали дату подписания соглашения АФК Система строительстве нового туркластера

В феврале 2020 года власти Республики Алтай планируют подписать соглашение с АФК «Система» о строительстве анонсированного еще несколькими годами ранее туркластера на Каракольских озерах. Об этом ТАССу рассказал глава региона Олег Хорохордин на Гайдаровском форуме.

Руководитель республики уточнил, что документ с компанией планируют подписать в ходе инвестиционного форума в Сочи 12-14 февраля. «АФК «Система» — дружественная нам компания, один из основных инвесторов Республики Алтай, мы делаем дорогу на Каракольские озера, где они будут делать туристический комплекс. Мы подписываем соглашение на Сочинском инвестиционном форуме», — пояснил Хорохордин. В то же время он не назвал даже предварительных сроков строительства туркластера.

Глава региона только выразил надежду, что после того, как к озерам проведут инфраструктуру, кроме «Системы» туда пожелают зайти и другие инвесторы. При этом на строительство дороги у республики еще даже нет денег: в мае прошлого года Хорохордин утверждал, что на этот проект республика должна получить 5,3 млрд рублей по целевой программе, однако объем средств до сих пор не был утвержден.

Отметим, что о туркластере «Каракольские озера» еще в 2018 году говорил первый замминистра экономического развития и туризма РА Вячеслав Тупикин. Чиновник тогда уверял, что проект уже получил одобрение Москвы. На его строительство было необходимо порядка 17 млрд рублей частных и государственных инвестиций. На площадке Каракольских озер предполагается создание горнолыжного курорта, средств размещения на 1,5 тысяч человек, однако самым важным пунктом все еще остается создание инфраструктуры, без которой едва ли будет возможно привлечь инвесторов.

Любопытно, что еще в 2009 году ВАО «Интурист» («дочка» «Системы») говорила о создании туристско-рекреационного комплекса в районе Каракольских озер. Тогда здесь планировалось разместить гостиничный комплекс, оздоровительный центр и спа-комплекс, а также горнолыжный курорт.