«Звучать в сердцах и умах». Американские СМИ оценили послание Путина

МОСКВА, 18 января/ Радио Sputnik. Американский журналист Артур Эванс в издании Fort Russ News рассказал о впечатлениях от послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Журналист отметил, что в каждом обращении российский лидер говорил о том, что было достигнуто, о проблемах государства, а также установил ключевые критерии для оценки эффективности внутренней и внешней политики страны.

При этом в состоявшемся обращении глава российского государства почти не говорил о внешней политике. Больше времени он посвятил увеличению численности россиян, в том числе увеличению рождаемости.

Среди прочего Эванс отметил «наибольшее волнение среди политической элиты» после озвученных реформ в политической системе.

«В целом, это обращение Владимира Путина будет долго звучать в сердцах и умах россиян, и не только россиян, – оно найдет отклик далеко за пределами. Изменения и преобразования в России и мире, а также то, как их понимает лидер одной из самых могущественных ядерных держав в мире, являются важным знанием, которое может дать ценную информацию о том, что нас ожидает в ближайшем будущем», – указал автор статьи.

Дмитрий Медведев 15 января после выступления президента России перед Федеральным собранием объявил о том, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. В четверг, 16 января, Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России. По итогам голосования за кандидатуру экс-главы ФНС России проголосовали 383 депутата, против – ни одного, воздержался 41.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Михаил Мишустин назвал главную задачу нового правительства РФ.