Эрдоган объявил, что в ближайшее время начнутся работы по строительству канала Стамбул

«Те, кто выступает против канала Стамбул, не имеют ни малейшей информации о том, что означает этот проект. Юридически, экономически и социально невозможно предотвратить морское сообщение в Босфоре. Единственное решение — построить альтернативный водный путь», — указал турецкий лидер в ответ на широкую критику его мегапроекта из-за экологических и финансовых проблем.

Sabah напоминает, что Эрдоган неоднократно говорил об опасности, которую представляет для Стамбула оживлённое движение в Босфорском проливе, в качестве причины для строительства канала Стамбул. Но, согласно опросу, проведённому в прошлом месяце, 72,4% жителей Стамбула выступают против проекта, который, по оценкам правительства, обойдётся примерно в 15 млрд долларов.