Любовь-морковь, а обед пополам?

Недавно попала в неловкую и неожиданную ситуацию, хотя и нередкую на сегодняшний день. Я студентка. Познакомилась с мужчиной в книжном магазине. Ну ничего особенного, разговорились. Несколько раз сходили погулять, благо тепло было. Он мне понравился, умный, с чувством юмора. Я ему вроде тоже. Про материальное положение я его не спрашивала, неловко же. Ну вижу, что не бомж и не нищий и ладно.

Кстати, он всегда приезжал ко мне на такси, а с прогулки вызывал его мне, но никогда не оплачивал. Ну тоже ладно, не каждый день я езжу на такси. Хотя иногда хотелось, конечно, чтоб он хоть раз оплатил. А три дня назад он пригласил меня в ресторан! Я нафуфырилась, пришла. Денег с собой взяла на всякий случай — опять же за такси придется платить.

И вот сидим, заказываем. Хорошо, что я слежу за фигурой и заказала по минимуму: салатик там, немножко мяса, бокал вина.

Общаемся, всё отлично, ничто не предвещало, как говорится. И тут официант приносит счет. Общий! Как этот «мужчина» начал возмущаться! Мол, надо было интересоваться, общий счет или нет.

Официант извинился, через пять минут принес два счета. Все это время я молчала, о чем сейчас жалею. Просто в ступор впала. После этого разговор свернулся. Денег у меня было впритык буквально! Какое там такси, домой на двух автобусах добиралась, ибо далеко.

Нет, я согласна платить каждый сам за себя, но мне кажется, это надо как-то оговаривать заранее. И вообще, когда мужчина ухаживает, хотя бы иногда даму можно и угостить. Ведь это он пригласил, а не я его! Больше всего было неприятно, что он потом обернулся ко мне и сказал: Вот идиот, правда? (про официанта).

Мне хотелось вино ему в лицо выплеснуть. Но я сказала: пока, я пошла домой. Встала и ушла. Сейчас много чего хочется ему сказать, но да ладно. Он звонит. Я не беру трубку. Я не избалованная неженка, но такого унижения еще раз не потерплю.

Или я не права?