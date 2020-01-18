Как я влюбилась в гея: личная история

Рассказ 25-летней Марины, которая встречалась с парнем, не догадываясь о том, что ему нравятся только мужчины.

Я познакомилась с Димой на пятом курсе, мы учились в одном институте и проходили практику у одного преподавателя. При первой встрече он произвел на меня очень приятное впечатление: улыбчивый, симпатичный, открытый, добрый и, что самое важное, умный. Последнее качество я в мужчинах ценю больше всего. Мозгов Диме было не занимать: он мог назвать дату венчания Ивана Грозного на царство, разбирался в политике США, с легкостью рассуждал о главных проблемах современной медицины и вообще знал ответ на любой вопрос. А еще он оказался отличным рассказчиком. Девочки на курсе за глаза называли его обаяшкой. К тому же он писал неплохие картины и даже зарабатывал на их продаже какие-то деньги. В общем, шансов не влюбиться в него у меня почти не было. А он, как мне тогда казалось, отвечает взаимностью.

Мы много времени проводили вместе, помогали друг другу готовить отчет по практике. Была весна, стояла прекрасная погода, мы с Димой ходили заниматься в парк, грелись на солнце, обедали в кафе, потом долго гуляли по набережной и обсуждали всякие университетские дела. Рядом с ним я чувствовала себя очень легко, как ни с кем до этого. Я рассказывала ему о проблемах в семье (мои родители как раз разводились), делилась болью от разочарований в личной жизни (бывший парень бросил меня по электронной почте после почти двух лет отношений). Дима живо интересовался всеми этими перипетиями. В то же время о себе он рассказывал довольно мало, но я как-то не придавала этому значения.

Потом мы оба успешно расквитались с практикой, но продолжили общение. Началось лето, мои друзья разъехались кто куда, и я стала проводить с Димой еще больше времени. Мы ходили на вечеринки, он научил меня танцевать и водил на вечера сальсы под открытым небом. Мы часто выбирались за город на пикники и просто поваляться на солнце. Все это казалось мне очень романтичным, и я была уверена, что нравлюсь ему и он просто стесняется проявить инициативу.

После одной из ночных прогулок мы оказались у него дома: открытая веранда, звезды, вино и кальян сделали свое дело. Мы переспали. Не скажу, чтобы это было супер: всего несколько минут секса и никакого желания повторить с его стороны, но я все списала на первый раз и особо не задумывалась, почему он не пылает страстью. На следующее утро мы снова занялись сексом по моей инициативе, и снова все было довольно быстро и пресно, хотя я всегда думала, что на начальном этапе отношений интим должен быть по-настоящему крышесносным, а у нас все выходило, как у пары с долгим и нудным опытом совместной жизни. Тем не менее это никак не повлияло на мою влюбленность, мне нравилось проводить с ним время и по-прежнему было интересно в его компании.

Дима познакомил меня со своими друзьями, их у него было не так много, но все интересные и творческие люди. Меня он представлял им двусмысленным словом «подруга». Между собой мы наши отношения тоже особо не обсуждали, но, казалось, все и так ясно: лето мы провели вместе, а это о многом говорит. Секс был не так хорош, как хотелось бы, но и не откровенно плох, просто в постели мы оказывались довольно редко, но я не заморачивалась.

Лето подходило к концу, мы оба начали искать работу. Я быстро устроилась по специальности в компанию мечты, а Дима все ходил по собеседованиям и перебивался частными заказами и продажами картин. Работа меня очень быстро закрутила, и времени думать о наших отношениях не было. Мы продолжали жить отдельно, но встречались как минимум три раза в неделю. Меня слегка напрягал тот факт, что мы так редко занимались сексом, но Диму вроде бы все устраивало, и я смирилась. Лучше так, чем вообще никак, тем более что как человек он мне очень нравился.

На новогодние праздники он улетел с друзьями в Таиланд, а мне не дали отпуск, так что бой курантов я слушала, обнимая рыдающую маму и утешая ее после расставания с отцом. Не слишком удачное начало года, мягко говоря.

Дима вернулся из Таиланда отдохнувший, загорелый, в прекрасном расположении духа, я давно не видела его таким счастливым. Я же, наоборот, из-за проблем с мамой была как выжатый лимон, и он предложил какое-то время пожить у него, дабы немного отвлечься от семейных дел. Я обрадовалась и подумала, что вот оно — наши отношения наконец приобретают более или менее серьезные очертания. Знала бы я тогда, чем этот переезд для меня закончится.

Дима как раз устроился в одну галерею, и теперь его часто не было дома по выходным. В один из таких дней он позвонил мне на мобильный и попросил открыть его компьютер и найти там скан документа, который ему срочно понадобился. Здесь надо сделать ремарку: я никогда до этого не залезала в его телефон, планшет или компьютер. Поводов подозревать бойфренда в чем-то у меня не было, да и вообще любопытством я не страдаю.

И вот я вся такая нелюбопытная открываю его ноутбук, нахожу нужный файл, отправляю его и вижу в почте недавнее письмо от друга Егора с темой: «Таиланд в нас». Автоматически нажимаю на кнопку «открыть» и обнаруживаю то, что предпочла бы не находить никогда: очень недвусмысленные фото Димы и Егора в джакузи. И еще пару снимков, где они целуются в свете неоновых огней на какой-то дискотеке. Я не сразу поверила своим глазам, думала, это какой-то прикол. Пересмотрела все еще несколько раз, чтобы убедиться: фото и правда не постановочные, да еще и датировались разными днями, то есть они не просто поцеловались по пьяни (что тоже выглядело бы довольно отвратительно), а именно проводили время вдвоем как самая настоящая пара.

Егора я, кстати, хорошо знала, приятный и воспитанный парень, начинающий сценарист, пережил (по его словам) какой-то очень тяжелый разрыв с любимой девушкой. И тут они оба милуются на пляже! Меня чуть не вырвало, я полчаса провела под холодным душем, чтобы все это переварить.

Когда Дима вернулся домой, у меня было одно желание: схватить его за куртку и трясти-трясти-трясти, пока мы оба не придем в себя. «Ты трахаешься с Егором?» — спросила я с порога, все еще надеясь на что-то. Он молчал. А я еще больше выходила из себя: «А я тогда кто для тебя?» «Ты моя подруга. Я пытался, прости». Он выглядел как побитая собака, и мне стало его жалко, но я просто оделась и уехала к себе домой.

На следующее утро я получила от него очень длинный имейл с объяснениями. Он писал, что я лучшая из всех, кого он когда-либо встречал, что все эти месяцы ему было очень хорошо и спокойно со мной, что, возможно, я и есть его родственная душа, но он ничего не может с собой поделать: его влечет к парням. Что он должен был сразу мне все рассказать, но думал, я и так обо всем догадываюсь. Он поймет, если я не захочу больше его видеть, но вдруг я решу продолжить общение. И еще написал, что с Егором это у него давно, задолго до того, как мы познакомились.

Сильнее, чем это письмо, по моей самооценке ничего не било. То есть он все это время терпел секс со мной, сжимая зубы, и представлял на моем месте Егора, а меня держал рядом для проформы. Я ничего ему не ответила, не подходила к телефону и решила, что не хочу его больше видеть. Мне было физически неприятно.

Но он не собирался ставить точку. Однажды вечером дождался меня у офиса и умолял сходить с ним в бар и выслушать его, говорил, что чувствует на себе тяжесть моей обиды и не может так жить. Я согласилась, и была вынуждена еще три часа вникать в историю его жизни, напиваясь текилой. В общем, он пытался встречаться с девушками, но всегда чувствовал: что-то не так, а потом случайно переспал по пьяни с каким-то парнем, и на него снизошло озарение, что он гей.

Он, наверное, думал растрогать меня своими рассказами, но мне все равно было ужасно неприятно, я не понимала и до сих пор не понимаю, зачем надо было так меня обманывать. Он же умный человек и явно видел, что я в него влюбилась, так почему же он сразу не сказал всю правду, а вместо этого предложил мне иллюзию отношений, вел какую-то глупую двойную игру, зачем-то еще и познакомил со своим любовником Егором.

Больше мы с Димой не общаемся. Я так ему и сказала, что дело не в его ориентации, а во вранье, он полгода морочил мне голову и так бы, наверное, и продолжал, если бы все не открылось.

отсюда