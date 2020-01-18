В последнее время керамическая плитка стала достаточно популярной. В основном с помощью нее обустраивают ванную комнату. Спросом пользуется плитка Kerama Marazzi БАККАРА. У нее имеется множество рисунков. Магазин Keramogranit предлагает широкий ассортимент керамической плитки, ассортимент которой можно посмотреть по ссылке: https://www.keramogranit.ru/brands/kerama-marazzi-russia/bakkara-kerama-marazzi/.

Данный вид плитки имеется рисунки, сделанные под мрамор, камень или мозаику. Элементы имеют различные геометрические фигуры. Явным достоинством таких плиток является то, что их можно использовать для обустройства не только ванной комнаты, но и других помещений.

Плюсы и минусы

Керамическая плитка является достаточно популярным строительным материалом. Методика ее изготовления стала известна достаточно давно. Она производится из нескольких видов глины с добавлением минеральных компонентов.

Есть несколько вариантов производства. Керамическая плитка имеется преимущества и недостатки.

Положительными моментами керамики является:

Материал достаточно прочный, не подвергается деформации;

Большое количество дизайнерских решений;

Не нуждается в особом уходе: чтобы устранить загрязнения, достаточно помыть плитку с мыльным раствором;

При нагревании не выделяет токсичных веществ;

Доступная цена.

Единственным недостатком является то, что со временем рисунок на плитке стирается. Несмотря на это, люди все равно предпочитают выбирать именно этот материал.

Для каждой модели можно найти подробное описание, а также четкие фотографии, на которых виден рисунок.

В каталоге представлены разновидности плитки не только, произведенной в России, но и других странах. Достаточно качественные материалы производятся в Италии, Испании и Португалии.

Помимо керамической плитки, в данном магазине можно найти:

Керамогранит;

Ступени;

Плитку из натурального камня;

Мозаику;

Сопутствующие товары и многое другое.

Вниманию покупателя представляется только лучшая продукция известных брендов. Магазин осуществляет, как розничную, так и оптовую продажу. Это позволяет купить отделочные материалы большими партиями.

Таким образом, если имеется желание приобрести керамическую плитку или подобные отделочные материалы, то следует посетить данный магазин или заказать товары в интернет-магазине.