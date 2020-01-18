Ученые ответили, кто живет дольше: богачи или бедные

Состоятельные люди живут в среднем на девять лет дольше, чем менее обеспеченные. К такому выводу пришли американские и британские ученые, которые исследовали данные более чем 25 тысяч взрослых в возрасте от 50 лет.

Читайте на Информинг. Ру Врачи назвали природные добавки, которые помогут облегчить боль при артритеВ ходе исследования специалисты хотели узнать, как долго участники эксперимента будут жить, прежде чем они начнут ощущать возрастные нарушения, такие, как неспособность встать с кровати или готовить пищу самостоятельно.

Исследователи считают, что одним из факторов продолжительности жизни является материальная обеспеченность. Как установили ученые, состоятельные люди проживали на одно десятилетие больше, прежде чем начали наблюдать у себя возрастные изменения.

Так, с 50-летнего возраста у состоятельных мужчин был еще 31 год здоровой жизни – по сравнению с более бедными, которые после 50 лет могли ощущать себя здоровыми только 22-23 года. В свою очередь обеспеченные женщины после 50 лет еще 33 года считали себя здоровыми, а более бедные – 22-23 года.

Таким образом, качество жизни играет очень важную роль в ее продолжительности, заявила одна из авторов исследования Паола Занинотто.

Также выяснилось, что на продолжительность жизни влияют должность и заработок.

Так, американские мужчины, которые зарабатывают больше, могут прожить до 87,3 года – на 15 лет дольше, чем те, чье финансовое положение хуже. Разрыв для женщин составлял 10 лет.

Яндекс Дзен