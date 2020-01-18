Чиновник мэрии Барнаула согласован пост министра промышленности Алтайского края

Вячеслав Химочка

Переход замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслава Химочки на должность министра промышленности и энергетики Алтайского края окончательно согласован, сообщили источники ИА «Банкфакс». Как уточнил инсайдер, его официальное назначение может состояться уже в ближайшие дни.

Источник подтвердил имеющиеся у «Банкфакса» сведения о том, что замглавы городской администрации Вячеслав Химочка может занять кресло главы Минпрома, опустевшее после назначения Александра Климина на пост «промышленного» вице-губернатора. По данным инсайдера, кандидатура Химочки была согласована накануне главного политического события последних месяцев — послания президента РФ Федеральному Собранию и отставки правительства России. Официальное назначение на пост министра может состояться уже в ближайшее время: 17 января Химочка вернулся из рабочей поездки в Москву.

Сам Вячеслав Химочка в разговоре с корреспондентом указал, что пока не может обозначить сроки своего назначения. «Я комментировать не могу, потому что у меня еще нет распорядительного документа. Назначение проводит губернатор», — уточнил Химочка. Он не стал предполагать примерные сроки вступления в должность, поскольку у Виктора Томенко «может быть другое видение» ситуации. Начальник департамента администрации губернатора и краевого правительства по информационной политике Дмитрий Негреев ограничился коротким комментарием. «Не могу сказать», — ответил Негреев на вопрос, может ли он подтвердить согласование.

Напомним, что вероятность перехода Вячеслава Химочки из мэрии Барнаула в Министерство промышленности и энергетики была анонсирована ИА «Банкфакс» 25 декабря 2019 года вместе с информацией о «повышении» Александра Климина. Спустя несколько дней, 30 декабря губернатор Виктор Томенко официально утвердил Климина в должности зампреда правительства.

Справка:

Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года в Барнауле. В 2002 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». С мая 2006 по февраль 2009 года замещал должность председателя комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем – главы центральной сельской администрации Центрального района Барнаула. В феврале 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации города по экономической политике. В августе 2011 года назначен инвестиционным уполномоченным в администрации города Барнаула. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.