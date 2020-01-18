Эксперты назвали вкусные продукты, продлевающие жизнь

Продукты могут продлевать жизнь, но не все полезные продукты, способствующие долголетию, вкусны. Эксперты рассказали, какая вкусная еда способствует долголетию. В рационе, объясняют диетологи, должно быть как можно больше полезной еды. А вот от вредной пищи стоит отказаться, чтобы не портить свое здоровье. Рекомендуется включать в рацион как можно больше ярких овощей и фруктов. Доказано, что натуральные пигменты, придающие цвет овощам, могут предотвратить онкологические заболевания. Статистика показывает, что на японском острове Окинава много долгожителей. Эти люди предпочитают употреблять в пищу овощи и фрукты.

Также в рацион следует ввести шоколад. Какао-бобы богаты антиоксидантами, которые снижают риски сердечно-сосудистых болезней. Полезно съедать в день хотя бы один кубик шоколада с содержанием какао более 70%.Пользу приносит организму и омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной морской рыбе. Они снижают риски инсульта, болезней сердца и сосудов. Также скумбрия, форель и лосось богаты витаминами A и D, которые нужны иммунной системе. В рацион следует также ввести оливковое масло, поскольку оно понижает риск инсультов и сердечно-сосудистых болезней благодаря фенолам, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Стоит отметить, что все вышеуказанные продукты отвечают средиземноморскому типу питания. Те, кто придерживается его принципов, живут в среднем на 20% дольше, чем люди, которые не следят за своим питанием.