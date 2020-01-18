Экстрасенс уверен, что возлюбленный Бузовой Давид Манукян в 2020 году женится

Знаменитый таролог и экстрасенс, финалист 18-ого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов во время своего интервью журналу Cosmopolitan предрек, что в 2020 году 26-летний возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян женится. Хотя его родные от этой идеи будут не в восторге.

Конец 2019 года стал потрясением для многих из-за существенных изменений в личной жизни певицы и теледивы Ольги Бузовой. Она нашла мужчину, с которым снова почувствовала себя счастливой — блогера и певца Давида Манукяна. Сейчас пара находится на отдыхе в Таиланде, наслаждаясь не столько лазурными бассейнами и деликатесами, сколько обществом друг друга.

Между тем, как пишет журнал, Кинжинов предвидел этот роман еще в ноябре. Таролог заявил, что Бузова в 2020 году выйдет замуж за «южного» мужчину.

Тогда шел «План Б» и, что примечательно, ни один из участников проекта под это описание не подпадал. И лишь под новый год стало понятно, кто же этот южный мужчина.

Кинжинов сделал и прогноз на будущее для этой пары. Он убежден, что в 2020 Манукян женится. И, судя по всему, это будет именно ведущая «Дома-2».

«В этом году Манукян женится на девушке. При этом карты говорят, что она с севера. Если учесть, что Питер — это северная столица, вполне возможно, что речь идет об Оле Бузовой», — заявил экстрасенс.

Он, к слову, убежден, что из-за возлюбленной у парня возникнут сложности. Но брак будет крепкий и в нем родятся двое детей.