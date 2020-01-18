Какой праздник 19 января в России и мире

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Завтра, 19 января, в России отмечается 10 праздников, в том числе 1 международный.

Крещение Господне

Крещение 2020 отмечается 19 января. Это великий двунадесятый праздник в православии. В церковном календаре он имеет название Крещение Господне (Святое Богоявление). Крещение завершает период рождественских праздников.

История праздника

Событие было установлено в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во времена жизни Спасителя крестили только взрослых людей, которые смогли прочувствовать религию и веру в Бога (Иисуса крестили в возрасте 30 лет).

Название «Богоявление» праздник получил за то, что во время совершения таинства крещения Спасителя явилась Святая Троица. На Иисуса Христа снизошел Святой Дух в образе белого голубя и небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном Божьим.

Традиции и обряды праздника

На Крещение люди посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой. В ночь на 19 января в церквях проходит всенощное бдение, которое переходит в утреннюю литургию. Люди приносят святую воду домой, окропляют ею углы комнат, чтобы уберечь жилище и членов семьи от нечистой силы.

В ночь на 19 января принято загадывать желания.

В праздничный день семьи собираются за пышным столом, на котором присутствуют разные вкусности. Пост 19 января отсутствует.

Крещение завершает период святочных колядований и гаданий. В этот день люди убирают и прячут до следующего года новогодние и рождественские украшения. Хозяйки собирают сено, которое клали под скатерть на Рождество, и отдают его домашним животным.

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Важный атрибут праздника – купание в проруби.

Купание на Крещение

Православная Церковь противилась празднованию Святок, на которых люди грешили путем обращения к нечистой силе в обрядах ряжения и гаданий, берущих свои корни с языческих времен. Лица духовенства пошли на компромисс, придумав обряд купания на Крещение. Для этого в природных водоемах делают прорубь – иордань, которую батюшка освящает путем опускания в нее креста. Считается, что тот, кто три раза окунется в иордани, очистится от грехов. Купание на Крещение набирает популярности не в целях духовного очищения, а как процесс закаливания.

Свойства крещенской воды

Православная Церковь именует крещенскую воду великой Агиасмой (Святыней). Агиасма способна оставаться свежей и не портиться на протяжении всего года. Прихожане освящают воду в храмах во время богослужений. Если не удается пойти в церковь или место жительства находится далеко от места ее расположения, то в качестве крещенской воды можно заготовить воду из любого природного водоема. Считается, что в этот день вся вода обладает чудодейственными свойствами.

В некоторых регионах батюшки посещают дома своих прихожан и окропляют их великой Агиасмой. Такой обряд помогает очистить дом от злых духов. Богоявленская вода способна исцелять от болезней. Лица духовенства рекомендуют употреблять ее по ложечке в утренние часы натощак с кусочком просфоры. В селах на Крещение люди поят скотину освященной водой. Она помогает им перенести крещенские морозы, хорошо плодиться и не болеть.

Гадания

В ночь на Крещение на земле царит магическая атмосфера. В этот период люди просят у высших сил открыть тайну будущего. При помощи магических обрядов и ритуалов они пытаются увидеть грядущие события и получить знаки судьбы. Хорошие предсказания вселяют надежду и веру на счастливое будущее, а плохим не стоит уделять особого внимания. Главным атрибутом для совершения гаданий является освященная в церкви вода. Люди верят, что она наделена волшебством и способна помогать устанавливать связь с небесными силами.

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Что нельзя делать на Крещение

19 января запрещается запасать святую воду в огромных количествах. В святой день нельзя ссориться, ругаться, лгать, жаловаться, сплетничать, допускать плохие мысли. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, проводить уборку дома, стирать, резать ножницами. Не рекомендуется стричься, делать маникюр или педикюр, чтобы не внести в судьбу плохие события. Не стоит шить, вязать, чтобы не запутать свою судьбу. Запрещается занимать деньги, иначе весь год пройдет в долгах. В этот день желательно не переедать, чтобы мысли оставались чистыми. 19 января, после окончания Крещенского сочельника, запрещается гадать.

Приметы и поверья

Если 19 января стоит солнечная морозная погода, то лето будет жарким и урожайным.

Пара, которая сыграет свадьбу на Крещение, проживет долгую и счастливую совместную жизнь.

В крещенскую ночь открываются небеса к просьбам людей. Если о чем-то помолиться, то просьба обязательно сбудется.

Тот, кто примет крещение в день Святого Богоявления, проживет долгую и счастливую жизнь.

Если молодая девушка выйдет на улицу в крещенское утро и встретит молодого парня, то она в этом году выйдет замуж. Если первым встречным будет пожилой мужчина, то она весь год будет одинокой.

19 января – один из главных праздников Православной Церкви. В ночь на Крещение люди ходят в храмы на всенощные бдения, которые заканчиваются утренней божественной литургией и освящением воды. Богоявленская вода обладает чудодейственной силой. Она способна исцелять и оберегать от нечисти.

Всемирный день религии

Всемирный день религии отмечается ежегодно в третье воскресенье января. В 2020 году праздник выпадает на 19 января. В торжествах участвуют представители религиозных, общественных, политических организаций, государственные учреждения. К празднованию присоединяются люди, изучающие конфессии, активисты благотворительных фондов, прихожане церквей.

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История и традиции праздника

Праздник впервые прошел в 1950 году в США. Его инициатором выступило Национальное духовное собрание бахаи (монотеистическая религия). Вслед за США идею празднования подхватили другие страны.

Цель Всемирного дня религий – информирование людей о единой сущности всех религий и преодоление разногласий между представителями разных конфессий. Девиз праздника: «Религия должна быть причиной единства».

В этот день съезды принимают представителей религиозных течений. Проводятся молебны во имя мира. Обсуждаются актуальные проблемы во взаимоотношениях между конфессиями. Благотворительные фонды собирают средства на помощь нуждающимся людям, строительство и благоустройство культовых сооружений. Лидеры движений выступают с речами, обращают внимание адептов, правительств на насущные вопросы. В образовательных учреждениях проходят лекции, конференции, семинары. Средства массовой информации транслируют сюжеты, посвященные событию, публикуют материалы о верованиях, их истории становления, традициях.

Интересные факты

Слово «религия» происходит от латинского глагола religare – «воссоединять».

Три основные мировые религии – христианство, ислам и буддизм.

Последователи бахаизма придерживаются идеи единства Бога, религий и человечества.

Реформация XVI века привела к войнам в Европе.

Ученые Николай Коперник, Грегор Мендель принадлежали к духовенству. Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Иоганн Кеплер, Георг Кантор были верующими людьми.

Ряд выдающихся открытий сделали служители церкви.

Установлена статистическая связь, которая демонстрирует снижение расходов на науку и увеличение религиозности населения страны.

Американские исследователи утверждают, что отсутствие духовных интересов повышает риск развития алкоголизма и наркомании.

Клерикализм – политическое движение, которое выступает за главенствующую роль церкви в жизни государства и общества. Признаки такого явления присущи российской политической системе.

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