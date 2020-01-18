В продажу поступили неубиваемые умные часы от Xiaomi Amazfit T-Rex

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В начале января компания Huami («дочка» Xiaomi) презентовала защищенные умные часы Amazfit T-Rex, а теперь устройство появилось в продаже. На «Алиэкспресс» за них просят менее 10 тысяч рублей.

Amazfit T-Rex прошли все 12 испытаний, как того требует военный стандарт США MIL-STD-810G. Умные защищенные часы пригодны к работе в условиях экстремальных температур, защищены от попадания пыли и влаги, устойчивы к коррозии.

Умные часы Amazfit T-Rex получили от производителя из Поднебесной 1,3-дюймовый AMOLED-экран с функцией постоянно включенного дисплея. Его разрешение – 360 x 360 пикселей. Экран защищен в соответствии с классом Corning Gorilla Glass 3.

Устройство получило оптический датчик для круглосуточного считывания частоты сердечных сокращений. Кроме того, оно оснащено датчиком ускорения на три оси, геомагнитным датчиком и сенсором внешнего освещения.

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Связь обеспечивается Bluetooth 5.0 LE и GPS + ГЛОНАСС. Часы синхронизируются со смартфонами, на которых стоят Android 5.0, iOS 10.0 или более новые версии названных операционных систем.