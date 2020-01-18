Медведев назвал отставку правительства обычным делом: «К этому нужно относиться спокойно»

Отставка правительства является рядовым явлением, к которому стоит относиться спокойно. Об этом заявил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу.

«К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно — в этом нет ничего необычного. Подобное происходит во всем мире, в том числе и в нашей стране, может, за последние годы такое не было очень часто, тем не менее это совершенно обычное событие», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Он также назвал нормальным, когда президент и премьер обсуждают вопрос о потенциальной отставке последнего при формировании нового кабмина.

Напомним, Медведев объявил об отставке правительства в полном составе 15 января после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Российский лидер назначил его заместителем председателя совета безопасности РФ. Медведев, оценивая результаты своей работы, заявил, что порой членам правительства и аппарату кабмина РФ было очень непросто.