Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей

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mavit
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Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей

Автомобили, чей возраст преодолел десятилетний рубеж, уже нельзя назвать «свежими», но на «вторичке» еще полно ухоженных экземпляров, которые точно стоит рассмотреть к покупке. Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.

Volkswagen Polo

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
Volkswagen Polo. Фото Volkswagen

Одним из тех «десятилеток», к кому определенно стоит присмотреться, стал седан Volkswagen Polo. В его пользу говорят уважаемый немецкий бренд, хороший набор потребительских характеристик и невысокая цена. Последняя, правда, может варьироваться от 250 000 рублей за самые «уставшие» образцы первых лет выпуска до 900 000 рублей за годовалые экземпляры на гарантии.

KIA Sportage III/Hyundai ix35

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
KIA Sportage. Фото KIA

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
Hyundai ix35. Фото Hyundai

Корейские паркетники, которые сразу воспринимались как технические копии друг друга, покоряли рынок современным дизайном, богатыми комплектациями и доступными ценами. В Россию, как известно «Автоновостям дня», они поставлялись с 2,0-литровыми бензиновым и дизельным двигателями, сопряженными с механической или автоматической коробкой передач, а также передним, либо полным приводом. На «вторичке» они сейчас продаются минимум за 500 000 рублей.

Peugeot 3008

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
Peugeot 3008. Фото Peugeot

В качестве альтернативы вышеупомянутым «корейцам» можно рассмотреть французский кросс-вэн Peugeot 3008. Среди его преимуществ всегда были высокий клиренс, очень просторный для своего класса салон и удачные настройки управления. Смутить может только турбомотор 1.6, но даже он, как показало время, весьма надежен, особенно в паре с классическим японским «автоматом» Aisin. Хороший вариант с проверенной историей и одним владельцем сегодня обойдется примерно в 600 000 — 650 000 рублей.

KIA Sorento II

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
KIA Sorento. Фото KIA

Для тех, кому нужен кроссовер побольше, отлично подойдет KIA Sorento. В его случае поводом для гордости стали удачная даже по нынешним меркам внешность и новый 2,2-литровый дизель под капотом, выдающий ровно 200 лошадиных сил. На «вторичке» машин с таким двигателем уже не так много, но кто ищет, тот всегда найдет – за ухоженные экземпляры нынче просят, по меньшей мере, 900 000 рублей.

Chevrolet Camaro

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
Chevrolet Camaro. Фото Chevrolet

Российские продажи спорткупе в кузове маслкара начались в 2010 году, но высокие ожидания в плане качества салона, «рулежки» и цены не оправдались сразу. Судьбоносным стал именно ценник — у нас за «Камаро» попросили почти столько же, сколько за топовые версии аналогичных купе от Mercedes и BMW. На вторичном рынке самая популярная версия «Камаро» с 3,6-литровой «шестеркой» теперь стоит от миллиона рублей, а более мощные варианты с 6,2-литровой «восьмеркой» – от полутора.

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
Toyota Highlander. Фото Toyota

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
Ford Explorer. Фото Ford

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
Nissan Patrol. Фото Nissan

Почитателям внедорожников тоже есть, из чего выбрать. Эксперты рекомендуют присмотреться к рестайлинговому Toyota Highlander II – за «живые» машины с пробегом около 150 тыс. км просят около 1 300 000 рублей, Ford Explorer V – достойные варианты с пробегом до 200 тыс. километров стоят от 800 000 до 1 100 000 рублей и Nissan Patrol VI – «свежий» экземпляр с одним владельцем и пробегом до «сотни» обойдется примерно в 2 000 000 рублей.