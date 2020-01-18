Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей

Автомобили, чей возраст преодолел десятилетний рубеж, уже нельзя назвать «свежими», но на «вторичке» еще полно ухоженных экземпляров, которые точно стоит рассмотреть к покупке. Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.

Volkswagen Polo



Volkswagen Polo. Фото Volkswagen

Одним из тех «десятилеток», к кому определенно стоит присмотреться, стал седан Volkswagen Polo. В его пользу говорят уважаемый немецкий бренд, хороший набор потребительских характеристик и невысокая цена. Последняя, правда, может варьироваться от 250 000 рублей за самые «уставшие» образцы первых лет выпуска до 900 000 рублей за годовалые экземпляры на гарантии.

KIA Sportage III/Hyundai ix35



KIA Sportage. Фото KIA



Hyundai ix35. Фото Hyundai

Корейские паркетники, которые сразу воспринимались как технические копии друг друга, покоряли рынок современным дизайном, богатыми комплектациями и доступными ценами. В Россию, как известно «Автоновостям дня», они поставлялись с 2,0-литровыми бензиновым и дизельным двигателями, сопряженными с механической или автоматической коробкой передач, а также передним, либо полным приводом. На «вторичке» они сейчас продаются минимум за 500 000 рублей.

Peugeot 3008



Peugeot 3008. Фото Peugeot

В качестве альтернативы вышеупомянутым «корейцам» можно рассмотреть французский кросс-вэн Peugeot 3008. Среди его преимуществ всегда были высокий клиренс, очень просторный для своего класса салон и удачные настройки управления. Смутить может только турбомотор 1.6, но даже он, как показало время, весьма надежен, особенно в паре с классическим японским «автоматом» Aisin. Хороший вариант с проверенной историей и одним владельцем сегодня обойдется примерно в 600 000 — 650 000 рублей.

KIA Sorento II



KIA Sorento. Фото KIA

Для тех, кому нужен кроссовер побольше, отлично подойдет KIA Sorento. В его случае поводом для гордости стали удачная даже по нынешним меркам внешность и новый 2,2-литровый дизель под капотом, выдающий ровно 200 лошадиных сил. На «вторичке» машин с таким двигателем уже не так много, но кто ищет, тот всегда найдет – за ухоженные экземпляры нынче просят, по меньшей мере, 900 000 рублей.

Chevrolet Camaro



Chevrolet Camaro. Фото Chevrolet

Российские продажи спорткупе в кузове маслкара начались в 2010 году, но высокие ожидания в плане качества салона, «рулежки» и цены не оправдались сразу. Судьбоносным стал именно ценник — у нас за «Камаро» попросили почти столько же, сколько за топовые версии аналогичных купе от Mercedes и BMW. На вторичном рынке самая популярная версия «Камаро» с 3,6-литровой «шестеркой» теперь стоит от миллиона рублей, а более мощные варианты с 6,2-литровой «восьмеркой» – от полутора.



Toyota Highlander. Фото Toyota



Ford Explorer. Фото Ford



Nissan Patrol. Фото Nissan

Почитателям внедорожников тоже есть, из чего выбрать. Эксперты рекомендуют присмотреться к рестайлинговому Toyota Highlander II – за «живые» машины с пробегом около 150 тыс. км просят около 1 300 000 рублей, Ford Explorer V – достойные варианты с пробегом до 200 тыс. километров стоят от 800 000 до 1 100 000 рублей и Nissan Patrol VI – «свежий» экземпляр с одним владельцем и пробегом до «сотни» обойдется примерно в 2 000 000 рублей.