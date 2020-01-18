Исследование: Экономика Турции в этом году вырастет на 2,8%

Опрос, в котором приняли участие 52 экономиста, не совпадает с итогами исследования Центрального банка, проведённого в этом месяце совместно с 88 банкирами, промышленниками и профессионалами, предположившими, что экономика Турции вырастет на 3,4%.

Агентство указывает, что правительство Турции на 2020 год установило целевой показатель экономического роста в 5% в связи с чем, пытается стимулировать экономическую активность посредством дешёвых займов от государственных банков. Центробанк поддерживает эти усилия, снижая ставки.

Экономика Турции продолжит восстанавливаться после валютного кризиса, разразившегося летом 2018 года, но в соответствии недавним отчётом немецкого DZ Bank, весьма медленно, сообщает Reuters. Одной из причин неудовлетворительной деятельности экономики банк назвал политические риски.

Экономический рост в прошлом году составил 0,2%, в то время как в следующем году данный показатель, возможно, зафиксируется на отметке в 3%, говорится в исследовании Reuters.

ЦБ Турции должен был принять решение по процентным ставкам в четверг, и экономисты разделились во мнении, не приведёт ли это к дальнейшему снижению стоимости заимствования для банков.

Агентство также сообщило, что согласно консенсус-прогнозу, ЦБ к концу первого квартала текущего года снизит ставку до 11,5% и до 10,25% к концу года. Этот прогноз противоречит высказываниям президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в 2020 году ставки сократятся до однозначных значений.

По прогнозам Reuters, инфляция потребительских цен в этом году упадёт до 9,5%, а в 2021 году до 9%. Индекс потребительских цен в декабре составил 11,8%.