Интересные факты о львах

Лев с незапамятных времен является синонимом силы, мощи и храбрости и отваги. В силу этого у людей укоренились поговорки : «силен, как лев» или «львиное сердце». В древнем Египте льва считали священным животным. Следует отметить тот интересный факт, что в Европе львы тоже обитали примерно до 500 года нашей эры, пока не были все истреблены. Лев — это зверь, который представляет опасность и для животных и для человека. В средние века многие королевские дворы украшались свой герб изображениями льва, для того, чтобы показать всем свою силу, власть и могущество.

Мы решили собрать для вас несколько интересных фактов о львах для того, чтобы лишний раз показать, насколько лев интересное и грозное животное.

Помимо носа, львы, как и все кошки, могут улавливать запахи с помощью так называемой «трубки Якобсона», расположенной на верхнем небе за передними резцами. Львы пользуется им, когда полностью сосредотачивается на каком-то особенно интересном запахе, втягивая в себя воздух, слегка приподняв верхнюю губу и нос.

Морда льва — это как отпечатки пальцев у человека. Нет двух львов с одинаковыми мордами

Когти льва могут достигать в длину — 7 см.

У взрослого льва – 30 зубов. Видовым признаком также является наличие четырех сосков у самок.

Несмотря на огромные зубы, львы на самом деле не жуют пищу. Вместо этого они глотают большие куски мяса, используя только одну сторону челюсти.

Ночное зрение льва в шесть раз лучше, чем у человека.

Самое маленькое сердце изо всех хищников имеет… лев.

Рёв взрослого льва настолько громкий, что слышен на расстоянии до 8 километров

В возрасте до 2х лет львы не умеют рычать

Если лев сыт, животные, на которых он охотится, могут гулять рядом с ним, не волнуясь за свою жизнь.

Большинство львов-людоедов — это молодые самцы в хорошей физической форме. До сих пор считалось, что только больной или раненый лев нападает на человека и домашних животных, потому что не в силах догнать такую быстроногую жертву, как зебра или газель.

Половой зрелости самцы льва достигают в 5 лет, а самки в 4 года. Но и после этого они продолжают расти в размере – обычно до шести лет.

Львы размножаются круглый год, но пик приходится на сезон дождей. У не беременной самки течка начинается через 16 дней после конца предыдущей.

Полигамны не только самцы, но и самки, обычно спаривание происходит как с самцом-доминантом, так и с другими львами из прайда.

Лев спаривается 672 раза в неделю

В сезон спаривания, самец лев спаривается каждые 15 минут две недели подряд.

Новорожденные львята весят всего 1–2 кг. На 11-й день они открывают глаза, а на 15-й начинают ходить. На шкуре маленьких львят есть темные пятна, которые потом исчезают.

Львят кормят своим молоком наряду с матерью и все лактирующие львицы.

Львицы живут дольше, так как старых львов обычно изгоняет либо прайд, либо другой, более сильный, самец. В природе они живут в среднем 14– 16 лет (вплоть до 18 лет в Серенгети), а самцы редко достигают 11 лет, но можно встретить и более старого льва (до 16 лет). Средняя продолжительность жизни львов в неволе – 13 лет.

Львы прекрасно приспособлены к жизни, могут не пить месяцами, довольствуясь содержащейся в пище влагой.

Львы – вторые по численности хищники после пятнистой гиены

Львы больше всего любят вздремнуть и делают это по 20 часов в сутки.

Приветствуя друг друга, львы одного прайда трутся мордами и вообще очень ласковы.

Скрещивание самца льва и самки тигрицы называется Лигром. Это крупнейшие из рода кошачьих на земле. Самцы Лигры имеют короткую гриву, могут и любят плавать.

На удивление, дикобраз это большой враг льва.