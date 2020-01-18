Самые необычные живые существа, которых медики извлекали из человеческого тела

Ну что, дорогие читатели, признавайтесь, кто из вас боится всевозможных личинок и насекомых? У нас есть для вас действительно отличные новости из мира живой природы!

Ваша антипатия отнюдь не взаимна. Если многие люди смотрят на насекомых, как на что-то мерзкое и отвратительное, то насекомые испытывают к людям исключительно нежные чувства и смотрят на них, как на отличную жилищную перспективу. В этой статье мы расскажем вам о четверке самых шокирующих случаев, когда маленькие незваные «арендаторы» обосновались в человеческом теле без всякой прописки и приглашения. Итак, немного жести в вашу ленту. Давайте узнаем, кто у нас тут самый впечатлительный.

В своем глазу бревна не заметишь

Согласитесь, слегка припухший глаз – это далеко не самый страшный симптом, из-за которого человек отложит все дела и мгновенно понесется в больницу. Это может быть банальная аллергия, инфекция, да мало ли что. Именно поэтому 17-летний молодой человек из Перу обратился в больницу, лишь спустя несколько недель после того, как его глаз начал медленно опухать и доставлять ему неудобства. К счастью, парень успел во время, ведь, как выяснили врачи, причиной неприятного симптома оказалась вовсе не аллергия, а личинка овода 3 см в длину, которая мирно жила внутри парня, используя тепло его тела для защиты от внешних температур. Врачам удалось извлечь незваного гостя при помощи небольшой хирургической процедуры, которая, что самое интересное, проводилась без общего наркоза. Что испытывает человек, который, находясь в сознании, лежит на хирургическом столе и одним глазом наблюдает, как врач пинцетом извлекает из второго глаза личинку овода, остается только представить.

«Он не выходит из моей головы…»

В мире, наверняка, не существует человека, у которого ни разу в жизни не болела бы голова. Этот неприятный симптом может быть вызван чем угодно – немного перепил накануне, пересидел за компьютером, переборщил с кофеином. Впрочем, для одного 50-летнего мужчины, имя которого не разглашается, причина частых головных болей оказалась куда более неприятной.

Когда мужчина обратился в одну из больниц Великобритании с жалобами на сильные головные боли, врачи лишь развели руками, ведь ни стандартные анализы, ни МРТ головы не выявили у пациента никаких патологий. Разгадать причину таинственных болей медикам удалось лишь через четыре года, когда они торжественно объявили мужчине, что все это время у него в ликворе плавал ленточный червь. Заползая внутрь мозга пациента, червь вызывал множество невралгических симптомов, включая те самые боли, припадки и галлюцинации. В конце концов, незваного визитера выставили за дверь хирурги.

Аппендицитик недавно удаляли?

Удаление аппендицита – эта одна из самых распространенных и самых простых хирургических операций в мире. Современная медицина позволяет удалять аппендицит легко и быстро, оставляя на теле пациента лишь тонкий шрам от небольшого надреза. Однако даже такой мелочи хватило для того, чтобы в теле австралийского туриста, путешествующего по Индонезии, поселился кое-кто живой. Когда молодой человек по имени Дилан Максвелл отдыхал на Бали, он почувствовал, как что-то укусило его за живот. Парень не предал этому большого значения, однако, когда маленький шрам, где недавно был шов после операции по удалению аппендицита, за три дня вырос от пупка до сосков, Дилан явно пожалел о своей небрежности. Врачи извлекли из молодого человека живого паука, который проник внутрь через плохо затянувшуюся хирургическую рану и умудрился выживать внутри тела на протяжении нескольких суток.

То, что ест тебя изнутри

Несмотря на то, что давить прыщи – это довольно неприятная и отвратительная привычка, многие люди часто грешат этим «запретным удовольствием». Впрочем, четырехлетний парнишка по имени Пол Франклин, несомненно, должен быть благодарен своей матери Рейчал за то, что она вопреки рекомендациям врача решила самостоятельно выдавить странный черный прыщик на коленке у сына после того, как ему не помогли выписанные доктором антибиотики. Какого же было удивление женщины, когда нечто, похожее на камушек, что все это время скрывалось в ноге маленького Пола, оказалось морским слизнем. Как выяснилось, во время прогулки на пляже ребенок поцарапал колено, и этой маленькой царапины оказалось вполне достаточно, чтобы под кожу попало яйцо морского слизня, из которого вылупилось вполне себе живое существо. Как оно выжило внутри тела? Все просто. Эти слизни плотоядны, и все время пребывания внутри мальчика морской гость ел его ткани изнутри тысячами микроскопических зубов.

отсюда