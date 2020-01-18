Жену Овечкина затравили из-за Бузовой

Модель Анастасия Шубская, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, подверглась критике из-за опубликованной в Instagram фотографии с певицей Ольгой Бузовой.

«Ты такая хрупкая и ранимая, но в то же время сильная и целеустремленная! И то, что я увидела, как ты отдаешься во время концерта, и то, какие эмоции ты вызываешь у людей — подтверждение тому, что ты движешься в правильном направлении! Удачи тебе», — написала Шубская в описании фотографии.

В комментариях многие подписчики выразили свое недоумение и раскритиковали модель. Пользователи удивились, что супруга Овечкина общается с «пустышкой» Бузовой, и предположили, что следующее фото Шубская сделает с актером Алексеем Паниным. С критиками решили поспорить поклонники таланта Бузовой, которые предложили завидующим заняться своей жизнью.

Шубская и Овечкин сыграли свадьбу в июле в подмосковной Барвихе. При этом пара официально зарегистрировала брак 20 августа 2016 года. Президент России Владимир Путин подарил им чайный сервиз.

2 ноября Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team («Команда Путина»). Он призвал всех, кто к нему присоединится, «показать сильную и сплоченную Россию».