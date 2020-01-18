Региональные трассы перекрыли Алтайском крае из-за бурана обновлено

Водителей просят воздержаться от дальних поездок

В Алтайском крае из-за плохих погодных условий перекрыли сразу четыре автомагистрали регионального значения. Об этом сообщается на официальном сайте краевого Министерства транспорта. При этом, судя по прогнозам синоптиков, сложная обстановка на дорогах может сохраниться до следующего дня.

Как сообщает Минтранс, на покрытии автодорог наблюдается выпадение снега, сильный порывистый боковой ветер, метель и плохая видимость. В результате для всех видов транспорта оказались перекрыты трассы: К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»), К-03 («Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»), К-13 («Алейск — Петропавловское – Смоленское»), К-18 («Алейск – Чарышское»). Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на других автомобильных дорогах федерального и регионального значения перерывов в движении автотранспортных средств пока не зарегистрировано.

Для контроля обстановки задействованы оперативные группы гарнизонов, в помощь местным подразделениям сформированы и направлены из Барнаула три группы. На всех трассах сейчас задействовано около 400 единиц техники, занятой устранением последствий бурана.

О таких погодных условиях в МЧС сообщали еще вчера, ссылаясь на данные синоптиков. Непогода должна была установиться в крае на ближайшие двое суток, в связи с чем спасатели рекомендовали жителям региона отказаться от дальних поездок на это время и просили не оставаться равнодушными к другим водителям, попавшим в беду на дороге.

Администрация Барнаула также сообщила о введении усиленного режима работы МУП «Автодорстрой» в связи со штормовым прогнозом. Предприятие в рамках контрактных обязательств занимается содержанием городских дорог, их очисткой от снега.

UPD 12:43: Как позже сообщили в краевом Минтрансе, движение транспорта было ограничено еще на двух трассах. На трассе А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) от Барнаула до Рубцовска было ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта. Автодорога К-26 — а/д- А-322-Горняк – Староалейское оказалась перекрыта для всех видов транспорта.

UPD 13:58: Из-за плохих погодных условий с 13:00 проезд закрыт по трассам К-20 («Поспелиха — Новичиха — Волчиха»), в границах Новичихинского района; К-31 («Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава»), от границы Благовещенского района до села Нижнечуманка Баевского района.