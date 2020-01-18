В Париже на акции «желтых жилетов» задержали более 30 человек

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Полицейские задержали 32 человека на субботней акции движения “желтых жилетов” в Париже, сообщает префектура столичной полиции.

“В 15.45 (17.45 мск) сотрудники префектуры полиции задержали 32 человека”, — говорится в сообщении правоохранителей, размещенном в Twitter.

#manifestation #paris A 15h45, la @prefpolice avait procédé à 32 interpellations. pic.twitter.com/UDfpWy1HOv — Préfecture de Police (@prefpolice) 18 января 2020 г.

Телеканал BFMTV отмечает, что это были 62-ые выходные, когда “жилеты” выходят на акцию протеста. Около 14.30 (16.30 мск) правоохранители применили слезоточивый газ для разгона группы радикально настроенных протестующих, которые хотели “оказаться во главе шествия” и кидали в полицейских подручные предметы. Однако в целом демонстрация проходила мирно.

В районе 16.15 (18.15 мск) участники акции пришли на площадь Бастилии, откуда затем должны отправиться на Лионский вокзал – конечный пункт маршрута.

При этом радиостанция Franceinfo отмечает, что, по оценкам журналистов, на улицы французской столицы вышли “несколько тысяч” протестующих.

Крупномасштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.