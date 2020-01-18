«АвтоВАЗ» изменил название Chevrolet Niva

Компания АвтоВАЗ убрала надпись Chevrolet из шапки официального сайта Chevrolet Niva. Теперь в верхней части страницы осталось только графическое наименование Niva.

Переименование модели может быть следствием выкупа АвтоВАЗом доли GM в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ в конце 2019 года. Российский автопроизводитель также стал исключительным владельцем прав на торговую марку Niva.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», рестайлинговая «Нива», выход которой запланирован уже на этот год, лишится шильдиков Chevrolet и выйдет под брендом Lada. Также ожидается, что автомобиль получит обновленную переднюю часть и новые задние фонари.