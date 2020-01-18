Власти Египта освободили одного из задержанных сотрудников Anadolu

Из-под стражи освобождён гражданин Турции Хильми Балджи, который занимал должность менеджера представительства агентства в Каире, передаёт ТАСС.

Руководство Anadolu ожидает, что египетские власти освободят и трёх других сотрудников.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призывает египетские власти освободить задержанных сотрудников турецкого агентства.

«Мы обеспокоены последним развитием событий и положением тех, кто был задержан. Египет как участник международных соглашений в соответствии со статьей 19 Всеобщей декларации прав человека обязан защищать свободу СМИ. Мы призываем отпустить задержанных», — подчеркнул Дюжаррик.

Кроме того, Международная федерация журналистов (МФЖ) также присоединилась к требованиям об освобождении журналистов.

«Международная федерация журналистов требует отпустить всех (задержанных в Каире – ред.) сотрудников (Anadolu – ред.) и (призывает – ред.) египетское правительство ослабить жесткий контроль за журналистами и работниками СМИ», — заявили в МФЖ.

В свою очередь генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже отметил, что журналисты не должны быть жертвами конфликтов в отношениях между странами, а также выступил с призывом к властям Египта освободить всех задержанных работников СМИ. «Ни один журналист не должен бояться наказания за то, что сообщает новости», — приводятся слова Белланже в пресс-релизе.