Невероятные боевики за 200 долларов: Вакаливуд из Уганды

Как в Африке снимают боевики за 200 долларов? Вакаливуд — киностудия из трущоб Уганды, где снимают невероятные боевики в стиле «Угандийские неудержимые».

Голливуд мертв! Болливуд иссяк. Никитамихалковуд — и тот устал. Встречай Вакаливуд — киностудию из трущоб Уганды, снимающую невероятные боевики с бюджетом 200 долларов!

Вакалига — бедный пригород бедной столицы бедной Уганды. Мир никогда бы не узнал об этой дыре, если бы однажды в Вакалиге не завелась киностудия Ramon Film Prodactions. За время своего недолгого существования местные энтузиасты рукопашного боя под предводительством режиссера-сценариста-продюсер-оператора-монтажера Исаака Набваны выпустили больше двадцати сверхнизкобюджетных фильмов. Самый известный из них на сегодняшний день — боевик 2011-го года «Кто убил капитана Алекса», чей трейлер, что называется, взорвал Интернет.

Фильм о войне полиции и наркоторговцев был полностью сделан за месяц и обошелся киностудии в 200 долларов. Съемки происходили на улицах и задворках родной Вакалиги, на актерах была одежда из их собственного гардероба, а в сценах кутежа они держали в руках стаканы с подкрашенной водой, которая должна была изображать дорогой алкоголь. Если режиссеру казалось, что в батальной сцене слишком мало участников, он надевал на лицо актера маску и снимал его еще раз, но с уже другого ракурса.

Как ты заметил, не только взрывы и разрушения, но и кровь персонажей в фильме «Кто убил капитана Алекса» — нарисована на компьютере. Но так было не всегда. В своих первых работах Набвана использовал коровью кровь. Однако от нее пришлось отказаться, после того как один из актеров заразился из-за этой антисанитарии какой-то гадостью (бруцеллезом) и надолго угодил в больницу.

От игрушечных автоматов и пистолетов, которыми размахивали актеры в ранних вакаливудских фильмах, режиссер теперь тоже отказался. Потому что, несмотря на то что вертолет в его картине может походя разрушить два городских квартала, Набвана ратует за реализм. «Пластмассовое оружие — слишком легкое», — говорит он, — «Поэтому актеру труднее перевоплотиться. Вот мы и стали делать бутафорское оружие из металла. С тяжелым автоматом актер и сам верит, будто держит в руках что-то настоящее, и это помогает ему играть лучше».

Кинотеатры в Уганде не показывают фильмы Набваны. Распространением DVD (помнишь, были такие круглые блестящие штуки?) занимаются сами актеры, продавая диски на улицах. Один диск стоит 2000—3000 угандийский шиллингов, то есть где-то 45-65 рублей. Если вычесть цену болванки, то навар с каждого проданного DVD в среднем составляет целых 11 рублей!

И даже это было бы неплохо, но мешают местные видеопираты. Обычно киностудия примерно неделю успешно распространяет на улицах и рынках Кампалы новый вокаливудский фильм, но тут подключаются торговцы нелегальными копиями, и Набвана со своими актерами снова оказываются не у дел. Например, студии удалось продать в Уганде 10 тысяч дисков со своим боевиком «Кто убил капитана Алекса». Пираты же продали в десять раз больше.

Набвана (второй слева) за съемкой очередного трэшедевра

Появившийся две недели назад трейлер новейшего боевика Набваны «Операция «Каконголиро». Угандийские неудержимые» — обещает небывалое зрелище. После объявления о сборе средств на «Кикстатере» вакаливудским творцам удалось собрать по миру нешуточную сумму. Бюджет «Угандийских неудержимых» аж 2000 долларов! В десять раз больше обычного! А значит — в десять раз больше взрывов и криков «Кийя!» с угандийским акцентом!

Набвана не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайших планах режиссера — съемка блокбастера, повествующего о приезде Обамы в Уганду. Уже интересно? И это ты еще не знаешь главную интригу сюжета. Во время визита американского президента похитит племя людоедов!

отсюда

18.01.2016