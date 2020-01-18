Интересные факты о Греции

Грецию омывает 5 морей: Эгейское, Средиземное, Ионическое, Фракийское и Критское. Интересно, что Фракийское входит в состав Эгейского, а Критское – в состав Средиземного моря. Тем не менее, это не мешает им считаться абсолютно самостоятельными географическими объектами.

В Греции самое маленькое число разводов среди всех стран Евросоюза.

Греческие «бюджетники» считаются элитой общества. Военные, учителя, врачи и полицейские – это самые престижные и высокооплачиваемые профессии.

В греческих школах изучают два иностранных языка, причем первый – английский – является обязательным, а второй ученики могут выбрать сами.

Греки обожают кофе. Даже в самый разгар рабочего дня при самой высокой загруженности грек найдет время для перерыва «на кофе».

Интересный факт: популярный у нас греческий салат на своей родине очень сильно отличается и по вкусу, и по количеству ингредиентов. Сами греки называют этот салат «хориатики» – «сельский».

В греческих ресторанах и кафе, пока посетитель ждет свой заказ, ему обязательно приносят бесплатный стакан воды со льдом. Кроме того, во многих заведениях принято к напиткам подавать разные сладости, стоимость которых потом не включается в счет.

В Греции принято здороваться со знакомыми людьми, целуя их в каждую щеку. Интересно, что это правило распространяется и на мужчин. Ну а знакомыми в стране считают всех людей, которых встречали больше одного раза.

Ни в коем случае не стоит демонстрировать греку знаменитый жест ОК. Показав собеседнику колечко из указательного и большого пальца, вы тем самым открыто называете его гомосексуалистом. За это и побить могут!

Греция – страна, в которой не регистрируются светские браки. Институт семьи здесь полностью подконтролен православной церкви. Если пара обвенчалась в церкви, то государство автоматически признает их брак законным. Интересно, что жена не может взять фамилию мужа, поэтому всю жизнь пользуется собственной. Детям же могут дать и фамилию отца, и фамилию матери – это уж как захочется родителям.

Оказывается, греки делятся на две большие группы: эллины и понтийцы. Эллины – это коренные греки, а понтийцы – выходцы из стран бывшего СССР. Эллинский и понтийский диалекты довольно сильно отличаются. Официальным языком Греции считается эллинский вариант греческого языка.

Крупные магазины в стране работают ежедневно до 18.00 или 19.00. Маленькие же магазинчики открыты либо только до обеда, либо только после него. Интересно, что на лето они и вовсе могут закрываться, так продавцы в это время традиционно уходят в отпуска. После 20.00 купить что-либо можно только в киосках-«перипторах», но их ассортимент очень скуден. Круглосуточных магазинов в Греции практически нет.

Жители Греции крайне непунктуальны. Опоздать на час-полтора греки считают абсолютно нормальным.

Еще одной характерной чертой греков является постоянное стремление обмануть родное государство. Наверное, их можно считать чемпионами мира по уклонению от налогов!

В Греции есть свой аналог Ватикана – монастырское государство Афон. Что интересно, для его посещения нужно оформлять отдельную визу, причем женщинам в ней будет отказано в любом случае – на Афон допускаются исключительно мужчины.

Некогда Греция являлась частью Византийской Империи. Греки помнят об этом, и над многими архитектурными памятниками можно увидеть сразу два флага: государственный и византийский.

В греческих городах очень мало высотных зданий. Обычно они застроены домами высотой в 3-5 этажей.

Греки рано ложатся (в 10-11 часов вечера) и рано встают (в 5-6 часов утра). Необходимое количество сна они добирают во время сиесты – самого жаркого времени дня, которое приходится на промежуток с 14.00 до 16.30. Шуметь во время сиесты и в 22.00-06.00 – верный способ привлечь внимание полиции.

Во многих греческих городах канализация проложена слишком близко к поверхности земли, поэтому на улицах мерзко воняет.

В Греции слова «полицейский» и «лентяй» — синонимы. При этом в стране самый низкий в ЕС уровень преступности.

В некоторых районах страны туристам советуют заходить в морскую воду в резиновых тапочках. Дело в том, что у берега полно морских ежей, раны от игл которых очень долго не заживают.

Интересный факт: при мелких недомоганиях греки пытаются лечиться… Кока-Колой!