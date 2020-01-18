ЗАПРЕЩЁННЫЕ СКАЗКИ. Почему исходные версии народных сказок не давали читать детям

Как Красная Шапочка стала людоедом? Почему исходный текст сказки о репке сводит с ума специалистов? И в чём, наконец-таки, смысл “Курочки-рябы”? Мы привыкли воспринимать сказки как простые, яркие и добрые истории для детей. Однако многие сказки вышли из народных легенд и сказаний, наполненных страшными, а порой и совершенно безумными деталями. Сейчас мы на них взглянем. Поехали.

Многие известнейшие сказочники — братья Гримм, Шарль Перро — были, прежде всего, не авторами, а собирателями и переписчиками народных легенд. А творческий компонент их деятельности заключался главным образом в том, что они «сглаживали» первоисточники, адаптируя для детей довольно жестокие истории. Так, сказки братьев Гримм издавались семь раз, и первое издание 1812 года было расценено общественностью, как совершенно неподходящее для детского чтения.Особенно показательна здесь судьба истории о Золушке. Самые ранние прообразы этой истории отсылают нас к Древнему Египту, где Золушка предстает в образе девушки Фодорис, которую похищают пираты и продают в рабство. Там хозяин заставляет ее заниматься проституцией, для чего покупает красивые позолоченные сандалии. Однажды сандалию Фодорис похищает сокол (которым был египетский бог Гор) и относит фараону, после чего следует влюбленность, примерка и далее по сюжету. В книге ДжамбаттИсты БазИле «Сказка сказок» — первом в истории европейской литературы сборнике сказочного фольклора — Золушка называется Зезоллой. Она не просто терпит унижения, а борется с ними, ломая злобной мачехе шею крышкой сундука. Однако няня девушки, посоветовав ей такой радикальный выход, пользуется ситуацией, влюбляет в себя овдовевшего отца и приводит в дом пятерых дочерей, делая положение Зезоллы и вовсе плачевным.

В 1697 году француз Шарль Перро написал каноническую версию — с простым конфликтом, доброй феей, каретой-тыквой и хрустальной туфелькой. И, конечно же, с самым милым из возможных финалом — Золушка «от всего сердца» прощает своих злобных сестер и, став королевой, выдает их за придворных вельмож. Казалось бы, вот она идиллия — но тут братья Гримм наскребли в закромах немецкого народа вариант посочнее. Особого внимания заслуживает финал, ставший по-настоящему кровавой фантасмагорией. Сестры золушки, желая втиснуться в хрустальную туфельку, отрезают себе части ступни: одна — палец, другая — и вовсе целую пятку. Принц по каким-то причинам не замечает этого, но свершиться несправедливости не дают… голуби, проворковавшие: «Погляди-ка, посмотри, А башмачок-то весь в крови…» В довершение всего пернатые блюстители нравственности выклевывают сестрам Золушки глаза.

Из других экстравагантных первоисточников можно выделить «Спящую красавицу», записанную тем же Джамбаттистом Базиле. Там красавицу тоже настигло проклятье в виде укола веретена, после которого принцесса заснула беспробудным сном. Безутешный король-отец оставил ее в маленьком домике в лесу. Спустя годы мимо проезжал еще один король, зашел в домик и увидел Спящую Красавицу. Не став размениваться на поцелуи, он перенес её на постель и, так сказать, полноценно воспользовался ситуацией. При этом девушка не проснулась, а довольный принц уехал.

Красавица же через девять месяцев родила близнецов — сына по имени Солнце и дочку Луну. Именно они разбудили Красавицу-мать: мальчик в поисках материнской груди принялся сосать ее палец и случайно высосал отравленный шип. Непутевый отец же вернулся через несколько лет — исключительно из-за желания снова хорошо провести время. Однако обнаружил в доме потомство и отвертеться не смог. Дальше влюбленным пришлось устраивать личную жизнь, попутно решая вопрос с первой женой главного героя, оказавшейся людоедкой. Ведь она, когда узнает о проснувшейся любовнице, пытается ее убить, а детей съесть, но в итоге король ее сжигает. Хэппи энд и все счастливы. Что же в этих обстоятельствах остается ждать от «Красной шапочки»? Даже в канонической версии братьев Гримм с хорошим концом все выглядит довольно по-живодерски: проходящие мимо дровосеки слышат шум, убивают волка, разрезают ему живот и оттуда достают живых бабушку с внучкой. Но в народной версии сказки из живота волка они могли достать только Красную Шапочку. Потому что бабушка… была в животе у самой девочки. Согласно сюжету большинства вариантов легенды, волк убивает старушку, готовит из ее тела кушанье, а из крови — напиток, одевается в одежду бабушки и ложится в ее кровать. Когда девочка приходит, волк предлагает ей поесть. Домашняя кошка пытается предупредить девочку о том, что та ест останки бабушки, но злодей кидает в кошку деревянными башмаками и убивает ее. Потом волк предлагает девочке раздеться и лечь рядом с ним, а одежду бросить в огонь. Та так и делает — ну а дальше следуют сакраментальные вопросы про большие глаза и зубы.