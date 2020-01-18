В ДР Конго умерло пять человек от неизвестной науке болезни

В провинции Маи-Ндомбе умерло пять человек в результате заражения неизвестной науке болезнью. Все зараженные провели свои последние дни в больнице, которая находится в городе Кири, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.

На данный момент туда были направлены специалисты, которые работают в Национальном институте биомедицинских исследований. Они будут ухаживать за больными, которые на сегодняшний день проходят лечение. Также эксперты попытаются установить вид заболевания, из-за которого уже погибло пять человек.

Жан Клод Бола, который является министром здравоохранения в провинции Маи-Ндомбе, рассказал о том, что это точно не лихорадка Эбола. Он добавил, что специалисты взяли все образцы, которые могут потребоваться им для исследования и отправили их в Киншасу. За счет этого получится установить, с каким именно заболеванием имеют дело медработники и что лучше использовать для успешного лечения и профилактики.

Кроме того, Бола добавил, что сейчас ситуацию полностью контролируют опытные специалисты, которые занимаются исследованием патологии прямо в стенах больницы.