Четыре алтайских депутата могут лишиться мандатов недостоверные сведения доходах

Суд обязал Совет депутатов Турочакского района Республики Алтай рассмотреть вопрос о досрочном лишении мандатов четырех нарушителей антикоррупционного законодательства. С таким исковым требованием обратилась региональная прокуратура, сообщается на сайте надзорного органа. Пока решение первой инстанции не вступило в законную силу, однако с большой долей вероятности депутаты лишатся полномочий, так как в республике ведется жесткая борьба с нарушениями антикоррупционного законодательства со стороны народных избранников.

Нарушения были выявлены в ходе проверки сведений о доходах районных депутатов. Оказалось, что четыре избранника в своих декларациях за 2018 год недостоверно отразили информацию о доходах и имуществе. В связи с этим прокурор вносил представление в адрес представительного органа района, которое было рассмотрено и признано обоснованным. Однако нарушители не понесли ответственности и досрочно не лишились своих полномочий за несоблюдение антикоррупционного законодательства, хотя нарушения были существенными.

По этой причине прокурор подал иск к Совету депутатов Турочакского района, чтобы данный вопрос был рассмотрен. Суд встал на сторону надзорного органа, и, если решение вступит в законную силу, депутаты будут обязаны поднять вопрос о лишении мандатов своих четырех коллег.

Примечательно, что декларационные нарушения народных избранников в Республике Алтай караются «по всей строгости», в отличии от соседнего Алтайского края, где депутаты предпочитают пользоваться новыми федеральными нормами в свою пользу. К примеру, при последнем рассмотрении вопроса о применении мер ответственности в отношении 13 депутатов Барнаульской гордумы полномочий никто не лишился. Большинство отделалось предупреждениями, а еще четверым запрещено занимать оплачиваемые должности до окончания своих полномочий. Правда, и характер их нарушений, как решил представительный орган, был не столь существенен.