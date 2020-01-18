АвтоВАЗ начал приостанавливать линии по сборке автомобилей

В январе «АвтоВАЗ» приостанавливал сборочные линии на несколько дней. Всему виной – спрос, который оказался ниже ожидаемого. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, получивший эту информацию от руководства автопроизводителя.

Как стало известно «Автоновостям дня», 9 и 10 января в простой была отправлена сборочная линия, выпускающая автомобили LADA Granta и Datsun. Две другие линии, используемые для производства внедорожника LADA 4×4 и моделей на общей платформе B0 от Renault-Nissan (LADA XRay, LADA Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway) в эти дни вообще не работали, а их сотрудники – отдыхали.

Позже планировалось компенсировать простой внеплановой работой по субботам 18 и 25 января, но в конечном итоге завод принял решение приостановить производство и в эти дни.

На «АвтоВАЗе» эту ситуацию пока не комментируют. Известно лишь, что в дни простоя сотрудники получают 2/3 средней зарплаты.