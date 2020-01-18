Составлен топ-10 самых популярных иномарок в России в 2019 году

KIA Rio с результатом 92,5 тыс. реализованных автомобилей в 2019 году вновь стала самой популярной иномаркой в России, удержав это звание третий год подряд. Об этом сообщает агентство «АвтоСТАТ», составившее традиционный рейтинг самых продаваемых иномарок в РФ по итогам прошлого года.

Вторая и третья строчки тоже достались «корейцам» – кроссоверу Hyundai Creta и седану Hyundai Solaris, которые разошлись тиражом в 71,5 тыс. (+5,8%) и 58,7 тыс. (-10,5%) экземпляров соответственно.

Четвертым с показателем 56,1 тыс. (-5,6%) проданных экземпляров оказался седан Volkswagen Polo, а замкнул пятерку лидеров кроссовер Renault Duster, нашедший за прошедшие 12 месяцев 39 тыс. покупателей (-5,7%).

В ТОП-10 самых популярных иномарок на российском рынке по итогам 2019 года также вошли Volkswagen Tiguan (37,2 тыс. ед.; +11,1%), Renault Logan (35,4 тыс. ед.; +16,9%), Skoda Rapid (35,1 тыс. ед.; +0,1%), KIA Sportage (34,4 тыс. ед.; +5,2%) и Toyota Camry (34 тыс. ед.; +0,9%).