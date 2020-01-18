Стала известна дата премьеры кроссовера Toyota TJ Cruiser

Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года. Об этом стало известно «Автоновостям дня» из сообщений зарубежных СМИ.

Одноименный концепт модели дебютировал в 2017 году на международном автосалоне в Токио, а часть названия, представленная в виде аббревиатуры TJ, объединяет в себе сразу два английских слова: «Toolbox» (в переводе — «ящик для инструментов) и «Joy» («радость»).

По габаритам TJ Cruiser соответствует классу среднеразмерных кроссоверов. Его длина составляет 4300 мм, ширина – 1755 мм, высота – 1620 мм, а колесная база – 1620 мм. В основе автомобиля лежит глобальная архитектура TNGA (Toyota New Global Architecture), пишет портал NJcar.

В салоне могут с комфортом разместиться четыре человека, причем задние сиденья при необходимости легко складываются в ровный пол, позволяющий перевозить даже длинномерные грузы.

О характеристиках серийного Toyota TJ Cruiser пока можно только догадываться. Концепт оснащался гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового атмосферного ДВС и электромотора, работающих в сочетании с передним или полным приводом.