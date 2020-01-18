Поверенного в делах Турции вызвали в МИД Египта после ареста журналистов

По данным ТАСС, «ему был выражен решительный протест в связи с заявлением МИД Турции в отношении правовых мер, принятых Египтом против незаконной турецкой электронной ячейки». «Это заявление полностью игнорирует тот факт, что египетские власти в своих действиях опирались на законы и положения, регулирующие деятельность СМИ в стране, — указал информированный источник портала. — Египет отвергает агрессивные высказывания Турции и призывает уважать законы государства, а не нарушать их».

В среду МВД Египта сообщило о задержании в Каире четверых сотрудников «турецкого информационного электронного комитета», которые действовали «под прикрытием исследовательского центра, основанного «Братьями-мусульманами» (запрещена в РФ) при поддержке Турции». «Они занимались сбором негативной информации, которая содержала ложные и сфабрикованные сведения о политической, экономической обстановке в стране, ситуации в сфере безопасности, и направляли её в штаб-квартиру агентства в Турции с целью исказить образ страны на внутренней и международной арене», — заявило ведомство.

Ранее в то же день турецкое Анатолийское агентство сообщило, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырёх сотрудников, среди которых один гражданин Турции. В связи с арестами турецкий МИД вызвал временного поверенного в делах Египта в Анкаре и, осудив действия Каира, призвал к немедленному освобождению сотрудников агентства. Отмечается, что Анкара восприняла этот шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

В четверг официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез выразил полное неприятие заявлений Анкары, отметив, что «власти действовали исключительно в рамках закона».