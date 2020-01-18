Мальчик чудом выжил после аборта: мать пыталась избавиться от него с помощью китайских таблеток

Ужасная история произошла в клиническом роддоме № 3 Владивостока. Там на свет появился мальчик, который весил всего 990 граммов. Этот ребенок выжил после нескольких месяцев жестокой травли китайскими таблетками — так мать пыталась избавиться от нежеланной беременности.

Андрея Сергеевича (имя-отчество малышу дали сотрудники роддома) медсестры между собой любя называют Шумахером. И это не только из-за созвучия фамилий (Шубагера — Шумахер), а еще и за настойчивый характер. Медперсонал детской больницы поражается тому, как рьяно этот «двухкилограммовый котеночек» цепляется за жизнь. Они говорят, что в таком возрасте малышей еще кормят через зонд, а Андрюшка быстро научился есть из бутылочки.

В больницу ребенок из отделения потологии новорожденных поступил в возрасте 2,5 месяца в состоянии средней тяжести. Весил он 2 кг 175 граммов. Мальчик быстро поправился до 2600 граммов и подрос до 45 см (рост при рождении — 32 см).

Срок гестации (недоношенности) составил 27-28 недель. Малыш родился на десять недель раньше срока. Известно о нем немного: ребенок от третьей беременности, мама у него непутевая. У него есть пятилетняя сестра. Возможно, был бы еще кто-то, но от предыдущей своей беременности его мать избавилась с помощью тех же китайских таблеток. Брошенным в роддоме сыном она ни разу не поинтересовалась.

Недоношенные детки нуждаются в большем внимании, чем новорожденные с нормальной массой тела. С ними нужно заниматься. Например, Андрюше делали массаж для развития мышц и перераспределения тонуса. После лечения в больнице малыша перевели в Дом ребенка, где он провел больше двух лет. Затем его усыновила семья, с тех пор о судьбе Андрюши журналистам не сообщали.

Впрочем, такой случай хоть и уникальный, но не первый. Шокирующий случай не так давно произошел в Бурятии: там ребенок, которого врачи признали мертвым, оказался живым. Ребенок появился на свет раньше срока. Мать мальчика сама обратилась за медицинской помощью, но уже после того, как у нее якобы случился выкидыш.

Сотрудник патологоанатомического отделения Республиканской больницы сообщил коллегам о том, что ребенок, которого ему передали для захоронения, жив. Спустя несколько минут мальчика поместили в специальный бокс для интенсивной терапии.

В гинекологическое отделение младенца привезла мать. Отдала врачам сверток и объяснила: случился выкидыш. По словам женщины, больше суток у нее болел живот. Она думала, что из-за проблем с пищеварением. Первым делом врачи взвесили ребенка и пришли к выводу, что ему не больше 20 недель.

Жизнеспособным, согласно учебникам, является плод, появившийся на свет не раньше, чем на 26-й неделе. Этого медикам было достаточно, чтобы признать младенца мертвым и отправить в морг. Но все это время ребенок — и это врачи называют самым настоящим чудом — дышал.

Мать новорожденного, по словам полицейских, нигде не наблюдалась. Не исключено, что имел место криминальный аборт. В мире тоже есть удивительные примеры детей, выживших после аборта. Так, Мелисса Оден родилась в 1977 году далеко не при благополучных обстоятельствах. Мать Мелиссы решилась на солевой аборт, будучи на седьмом месяце беременности.

Прерывание беременности таким способом весьма опасно для здоровья женщины, к тому же занимает больше времени, чем обычный аборт. В редких случаях особо выносливые дети могут выжить, однако, как правило, остаются инвалидами. По словам Мелиссы, вопреки ожиданиям матери девочка всё же вышла из утробы живой и невредимой, после чего женщина выбросила её в мусорный бак, где её нашла медсестра, проходившая мимо.

Девушка услышала плач ребенка и достала малышку из бака. Сегодня Мелисса Оден является активисткой движения против абортов. В 2008 году девушка стала мамой в том же самом родильном отделении, где когда-то её собственная мать хотела от неё избавиться.

А история Джианны Джессен очень похожа на ту, которая произошла с Мелиссой, однако с более грустным финалом. Если Мелисса благополучно пережила попытку матери избавиться от неё, то Джианна после неудачного соляного аборта осталась инвалидом. Мать попыталась избавиться от ребенка в третьем триместре беременности. Девочка выжила, но получила серьезные травмы. Врачи поставили Джианне неутешительный диагноз — детский церебральный паралич.

Мать отказалась от девочки. Позже малышку взяла на воспитание приёмная семья. Несмотря на то, что Джианна не могла ни ходить, ни разговаривать, она сумела преодолеть боль и научилась многому. Сегодня женщину сложно назвать ограниченной. Джианна ведет весьма активную жизнь. Хотя её мышцы на протяжении всей жизни были весьма слабо развиты, она упорно занималась спортом, что в конечном итоге привело её к победе в Лондонском марафоне.

Большую часть своего времени Джоанна проводит, занимаясь социальными проблемами молодежи. Она призывает молодых людей всегда заботиться о своем здоровье, чтобы в будущем избежать подобных трагедий, которая произошла с ней.

30.11.2017