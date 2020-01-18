Манукян показал постельное видео с Бузовой, а Ольга — неожиданно увеличившуюся грудь

Перемены во внешности телеведущей удивили поклонников.

Известная телеведущая и популярная певица Ольга Бузова продолжает наслаждаться январским отпуском. После поездки в Куршавель, артистка отправилась на отдых в Таиланд.

На тропическом побережье Бузова приятно проводит время в компании своего возлюбленного, блогера Давида Манукяна и делится фотографиями с отдыха в социальных сетях.

Один из недавних снимков звезды "Дома-2" привлек особое внимание поклонников. На нем Бузова запечатлена в купальнике синего цвета. При этом юзеры иецхэзжн обратили внимание на неожиданно увеличившуюся грудь Бузовой.

Бузова с внезапно увеличившейся грудью

Еще совсем недавно Бузова не могла похвастаться пышными формами

Ранее Бузова не могла похвастаться большой грудью и была противницей пластической хирургии в зоне декольте, поэтому многие поклонники предположили, что такие метаморфозы могли стать следствием интересного положения звезды. Сама Ольга не комментирует изменения в своем теле.

На этом фоне избранник Бузовой Давид Манукян разместил в сториз своего инстаграм волнующее видео, на котором он вместе с Ольгой лежит в кровати. Дава обнимает ее и придерживает одеяло, чтобы его не отобрали.

"Ах, вот почему ты меня так крепко обнимаешь", — иронизирует Ольга в кадре и выглядит при этом очень счастливой.

Ранее TopNews писал о том, что бывшая девушка жениха Бузовой якобы ждет от него ребенка.