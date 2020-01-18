Жуткий урод на сцене Comedy Club ошарашил зрителей (ВИДЕО)

Пользователи обсуждают постановку юмористов о случае после мальчишника.

Пользователи Сети обсуждают новую постановку Comedy Club с участием звезд шоу Антона Иванова, Алексея Смирнова и Ильи Соболева.

Сценка начинается с панического обсуждения предстоящей свадьбы между свидетелем и женихом, оказавшимся в кабинете пластического хирурга с забинтованным лицом после мальчишника.

"Да-да, было супер… Ты помнишь, как ты вчера *** [помочился] на снеговика? Ты понял, что это был не снеговик? Это на остановке толстый врач ел морковь", — говорит свидетель.

В этот момент иецхэзжн на сцене появляется доктор, который не хочет отпускать пациента

При этом весельчаки не могут найти кольца, которые жених надел на свою руку, чтобы не потерять. Однако оказывается, что доктор пришил пациенту чужую руку.

"Мы твою руку забыли в боулинге. Ты же вчера взял самый тяжелый шар и выбил страйк предплечьем. Там все аплодировали, кроме него", — объясняет друг.

Доктор объясняет, что из-за полученных на мальчишнике травм мужчине пришлось серьезно переделать лицо.

"Что вы хотите. Он пять километров проехал лицом по грунтовой дороге во Псков… Я из его ноздри столько гравия достал — на четыре аквариума хватило", — поясняет врач.

При этом он отмечает, что пациенту пришлось пришить другое ухо, отличающееся по форме, цвету и размеру. На голову он поместил "самое подходящее по форме, что было" — "задницу кавказского стриптизера". Нос у жениха ему достался от колли, а вместо рта врач пришил "сумку".

После снятия бинтов перед зрителями предстает странный уродец — точно под описание врача. При этом на затылке доктор пришил карман от джинсов, где приятели находят обручальные кольца и быстро убегают из больницы.

В конце постановки врач достает морковку из кармана и победоносно заявляет: "Уроды… Так вам и надо. Никто не смеет *** [мочиться] на доктора Селиванова", — говорит он, откусывая морковку.

Подписчики бурно отреагировали на сценку.

"Это лучшее, что я видел!!!))", "Соболь без грима!", "Жуть", — пишут пользователи.

При этом нашлись и те, кто не оценил постановку.

"Блин, опять извинения перед кавказцами теперь слушать", "Не айс…!!", "В порядке бреда", "То что у Соболя вместо головы задница, это чистая правда", "Туповатые приколы у них часто очень", — возмущаются юзеры.

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