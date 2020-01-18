Фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича появились в Сети

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос провели торжество в Швейцарии.

Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллионер из Греции Ставрос Ниархос поженились в Швейцарии.

Торжество прошло на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Напомним, что 38-летняя Жукова и ее 34-летний возлюбленный тайно расписались осенью 2019 года, но банкет по этому случаю перенесли на начало 2020 года.

Мероприятие состоялось накануне, и уже к утру воскресенья в Сети стали появляться первые фотографии радостного события.

Известно, что гости свадьбы проживали в пятизвездочном отеле Kulm, принадлежащем семье жениха. Кроме банкета, гостей развлекают катанием на горнолыжном склоне.

Среди гостей свадьбы было множество знаменитостей, в том числе Стелла Маккартни, Кейт Хадсон и принцесса Беатрис.

Российская телеведущая Ксения Собчак также поздравила Дарью Жукову с бракосочетанием, правда, лишь в Instagram.

"Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии", — пишет блондинка.

Согласно предварительным данным, полная аренда отеля на выходные обошлась паре в 4,5–5 миллионов фунтов стерлингов.