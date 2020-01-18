Хочу наслаждаться роскошью: украинка продала немцу девственность за €1,2 млн (ФОТО, ВИДЕО)

Девушка объяснила свое решение желанием вести роскошную жизнь.

19-летняя уроженка Украины по имени Екатерина продала свою девственность немцу за 1,026 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 80 миллионов рублей. Она сделала это на аукционе, устроенном сайтом Cinderella Escorts.

По информации Daily Mail, невинность красотки купил богатый мужчина из Мюнхена. Он выиграл в аукционе, заплатив 1,026 миллиона фунтов. При этом он пообещал ежемесячно выплачивать украинке по десять тысяч евро и даже захотел жениться на иецхэзжн ней.

Сама уроженка Харькова, которая проживает сейчас в США объяснила свое желание продать за огромную сумму собственную невинность.

"Я задумывалась несколько раз о том, чтобы не продавать свою девственность, так как это необратимое решение. Но это беспроигрышная ситуация. Выбор между тем, чтобы лишиться невинности с бойфрендом и выиграть миллион — непростой. Однако велика вероятность того, что ты будешь сожалеть, отказавшись от денег, так как бойфренд скорее всего тебя в конце концов бросит по какой-либо причине", — сказала девушка.

Теперь Екатерина встретится с клиентом в Германии, где разрешена проституция. По словам украинки, она делает это также потому, что хочет вести красивую жизнь.

"Хочу путешествовать, наслаждаться роскошью, жить своей жизнью и быть счастливой. Это мое тело и мой выбор", — подчеркнула девушка.