Родители обидчиков каменского школьника обратились прокуратуру из-за широкой огласки истории

Родители учеников Попереченской школы в Каменском районе Алтайского края, которые по предварительным данным затравили одного из учеников Артема, пожаловались в прокуратуру на его маму Ирину Дворских. Как сообщают «Каменские известия», причиной для обращения в надзорное ведомство стало то, что Дворских придала историю огласке. При этом их не остановило то, что факт черепно-мозговой травмы жертвы подтвержден документально.

Как выяснилось, матери обидчиков обратились в прокуратуру накануне Нового года. Они пожаловались на Ирину Дворских, а также на корреспондента местной газеты. Любопытна формулировка претензий к журналистке: «за то, что она, не дождавшись окончания следствия по факту происшествия несчастного случая в Попереченской СОШ, опубликовала ложную информацию, оклеветав моего сына». В чем именно заключается «клевета» издание не указывает.

Стоит заметить, что примерно в то же время, когда было написано заявление, обидчики должны были попросить прощения у пострадавшего мальчика: факт их ответственности ранее не оспаривался ни одной из сторон. По крайней мере, для этого их вызывала в кабинет директор школы. Однако не понятно, извинились ли они перед своим товарищем, и простил ли он их. Более того, после того, как мальчика выписали из больницы, где он лежал в результате травм, по словам самого школьника, общения с ним стал избегать практически весь класс. Нельзя исключать, что против подростка школьников настроили учителя, которые, судя по всему, не видят в ситуации ничего особого, или сами дети-агрессоры.

Между тем уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева уже в 2020 году посетила посетила управление образования Каменского района и Новоярковскую общеобразовательную школу, в филиале которой произошло насилие в отношении ребенка. Она попыталась проанализировать эффективность комплекса мер по профилактике насилия, дискриминации и буллинга в образовательных организациях и пришла к неутешительным выводам. Управление не предприняло мер по внедрению программы, разработанной Минобрнауки края, в школе нет никаких локальных актов или плана по предупреждению насилия. Кроме того, обращения родителей по фактам жестокости в отношении их детей, никак не регистрируются, а значит и не отрабатываются должным образом.

По итогам поездки Казанцева прокомментировала роль педагогов. «На данный момент готовлю заключение в Управление образования Каменского района о принятии мер по профилактике насилия и травли в школах района. У нас педагоги компетентны в знаниях, а нужно быть компетентным в профилактике и выявлении насилия. Насилие — тема скрытная. Нужно педагогам быть настороженными, насилие среди детей требует и активного выявления. Проблему латентности насилия нельзя оставлять на самотек», — прокомментировала Казанцева. Семье Дворских чиновница предложила удаленную помощь психолога для их пострадавшего сына.

Между тем, как отмечали ученики Попереченской школы в конце декабря 2019 года, издевательства со стороны более сильных товарищей, к которым уже приковано внимание следователей, продолжились даже после того, как история получила огласку. Параллельно с этим стало известно о фактах издевательств в Новоярковской СОШ, филиалом которой является Попереченская. Мать одного из учеников рассказала, что ей пришлось даже перевести сына на семейное обучение из-за травли, но до последнего времени она молчала об этом из страха.

Напомним, жители села Поперечное подняли тревогу в связи с жестокой травлей детей в местной школе со стороны более сильных товарищей. Об этом стало известно, когда один из подростков получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга в ходе игры «забей лося». Правда, игрой это назвать сложно: трое других школьников просто били парня по голове, из-за чего он почувствовал себя плохо еще на уроках. Уже в больнице выяснилось, что у мальчика сотрясение мозга. Также выяснилось, что ему мочились в ботинки, плевали на куртку, но он упорно молчал, надеясь, что это пройдет. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.