Пугающее зрелище: австралийский город накрыла гигантская пыльная буря

На данный момент особенно не везет городу Нинган в самом центре штата: 16 января там случилась сухая гроза, а затем образовалась гигантская пугающая пыльная буря. Стихию заснял фермер Дэвид Мотли и выложил в Сеть.

На видеозаписи можно наблюдать стену из песка и пыли, которая не спеша «поглощает» всё на своем пути, включая дом фермера. Мужчина отметил, что стихия длилась примерно полчаса, после чего немного стихла.

Снижение температуры послужило уменьшением пожаров. Возможно, уже в скором времени ситуация наладится, огонь полностью отступит. Во всяком случае на это надеются местные жители.