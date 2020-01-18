Пугающее зрелище: австралийский город накрыла гигантская пыльная буря

|Жители австралийского штата Новый Южный Уэльс и рады, и напуганы. Так, на территории наконец-то спала губительная жара, начали проливаться первые дожди. Другая сторона медали – стали возникать пыльные бури, от которых люди прячутся в домах, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.
На данный момент особенно не везет городу Нинган в самом центре штата: 16 января там случилась сухая гроза, а затем образовалась гигантская пугающая пыльная буря. Стихию заснял фермер Дэвид Мотли и выложил в Сеть.
На видеозаписи можно наблюдать стену из песка и пыли, которая не спеша «поглощает» всё на своем пути, включая дом фермера. Мужчина отметил, что стихия длилась примерно полчаса, после чего немного стихла.
Снижение температуры послужило уменьшением пожаров. Возможно, уже в скором времени ситуация наладится, огонь полностью отступит. Во всяком случае на это надеются местные жители.