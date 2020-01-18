В эти выходные возле Земли пронесутся сразу 5 крупных астероидов

Первый астероид назван 2020 AH1, его приближение состоялось уже сегодня. Его скорость движения – примерно 28,9 тыс. км/с. Длина «камешка» равняется 75 метрам.

Затем следует тело 2009 BH2 шириной почти 200 метров (199 м, если точно). Скорость приближения составляет 64 тыс. км/ч. Последним субботним астероидом станет объект 2020 AQ3. Его скорость равняется 45 тыс. км/ч, а диаметр – 109 м.

Первое приведенное тело ожидалось примерно в 07:30 по восточному времени. Дистанция до Земли составила 6,1 млн километров. В случае с 2009 BH2 это 5,6 млн километров, а 2020 AQ3 – 6 млн километров. Третий объект подлетит в 16:07.

В воскресенье ученые ждут появления YA5 2019 диаметром 37 метров. Тело перемещается со скоростью 19 тыс. км/ч, подлетит оно на 4,5 млн км. И последний астероид – 2020 AM3, дистанция составит 2,8 млн км. Его стоит ожидать утром, тогда как YA5 2019 во второй половине дня.

В НАСА не сказали, стоит ли опасаться возможного падения объектов. Скорее всего, риск входа тел в земную атмосферу имеется.